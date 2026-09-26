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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hurto en estacionamiento de Caguas: se llevan pistola con 15 balas y $2,000

El perjudicado denunció que alguien entró a su vehículo mientras estaba estacionado frente a una sucursal de Oriental Bank

26 de septiembre de 2026 - 10:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diariamente, se expiden unos 2,000 certificados en el Cuartel General.
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas continúan la pesquisa.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre denunció que alguien entró a su vehículo mientras estaba estacionado en un centro comercial en Caguas y se llevó una cartera con una pistola cargada, documentos personales y $2,000 en efectivo.

RELACIONADAS

Según la Policía, la apropiación ilegal fue reportada durante la tarde del viernes en el estacionamiento de Oriental Bank, ubicado en Shops @ Caguas.

El perjudicado indicó que alguien obtuvo acceso a su Toyota Camry de 2019 y hurtó la cartera, que contenía una pistola Glock 19 Gen 5, calibre 9 milímetros, cargada con 15 municiones.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas continúan la pesquisa.

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Breaking NewsRobosPolicía de Puerto RicoCaguas
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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