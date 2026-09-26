Hurto en estacionamiento de Caguas: se llevan pistola con 15 balas y $2,000

Un hombre denunció que alguien entró a su vehículo mientras estaba estacionado en un centro comercial en Caguas y se llevó una cartera con una pistola cargada, documentos personales y $2,000 en efectivo.

Según la Policía, la apropiación ilegal fue reportada durante la tarde del viernes en el estacionamiento de Oriental Bank, ubicado en Shops @ Caguas.

El perjudicado indicó que alguien obtuvo acceso a su Toyota Camry de 2019 y hurtó la cartera, que contenía una pistola Glock 19 Gen 5, calibre 9 milímetros, cargada con 15 municiones.