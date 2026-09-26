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Mujer de 62 años es agredida con un machete en Guaynabo

La adulta mayor sufrió una herida en la cabeza y recibió varios puntos de sutura en un hospital de la zona

26 de septiembre de 2026 - 10:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kelvin Edwards desenfundó el machete en las instalaciones y continuó agrediendo a la pareja incluso cuando ambos sangraban tirados en el piso. (Shutterstock)
El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer de 62 años recibió varios puntos de sutura en la cabeza tras ser presuntamente agredida con un machete durante la madrugada de este sábado en el sector Los Cortijos del barrio Santa Rosa, en Guaynabo.

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De acuerdo con la información preliminar de la Policía, una llamada alertó a las autoridades sobre el incidente. Al llegar al lugar, los agentes fueron informados de que la mujer había sido agredida con lo que aparentaba ser un machete.

La perjudicada acudió a un hospital de la zona con una herida abierta en la cabeza, donde fue evaluada por un médico que le realizó varios puntos de sutura.

Las autoridades indicaron que las circunstancias de la agresión permanecen bajo investigación.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoGuaynaboCICAgresiones
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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