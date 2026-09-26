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Donald Trump afirma que habló con Delcy Rodríguez sobre elecciones y dice que fue “fantástica”

El encuentro se dio el martes, en Nueva York, con motivo de la Asamblea General de la ONU

26 de septiembre de 2026 - 11:55 AM

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Donald Trump y Delcy Rodríguez. (Prensa Presidencial de Venezuela)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que habló con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, sobre la celebración de elecciones en Venezuela durante la reunión que ambos mantuvieron el martes en Nueva York.

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“Sí, hablamos de elecciones. Por cierto, ella fue muy amable y fantástica”, respondió Trump a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

Asimismo, el mandatario ensalzó la cooperación en materia petrolera y aseguró que, gracias a ella, “Venezuela está ganando mucho dinero para su gente”.

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. Una foto de distribución hecha por el Palacio de Miraflores que muestra al ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López; al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en Caracas, Venezuela, 5 de enero de 2026.Tras ascender a Rodríguez a vicepresidenta en 2018, Maduro le otorgó control sobre amplios sectores de la economía petrolera venezolana.
1 / 14 | ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela?. Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. - The Associated Press

Trump y Rodríguez se reunieron por primera vez el pasado martes en Nueva York, con motivo de la Asamblea General de la ONU. El encuentro, inédito, selló la alianza entre Washington y Caracas tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero.

El mismo día de la reunión, la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se encuentra en Panamá, denunció que se le había impedido regresar a Venezuela en tres nuevas ocasiones.

El miércoles, durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU, Rodríguez anunció que “en Venezuela habrá elecciones”, aunque no ofreció detalles sobre una fecha ni un calendario electoral.

La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. Xi y su esposa Peng Liyuan llegaron a Casa Blanca a bordo de una limusina presidencial china Hongqi N701.La visita de Estado de tres días de Xi es la primera que realiza a Washington en 11 años.
1 / 14 | La exclusiva cena de Trump y Xi Jinping que reunió a multimillonarios influyentes. La cena de Estado convocada por Trump en honor al presidente de China, Xi Jingping, estuvo cargada de famosos, gigantes de la tecnología y multimillonarios destacados en Estados Unidos. - Yuri Gripas - Pool via CNP / POOL

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó ese mismo miércoles que la reunión entre Trump y Rodríguez fue breve y que, entre otros asuntos, abordaron la celebración de elecciones en Venezuela.

“No solo queremos que haya elecciones libres y justas, sino que exista una república duradera. Lo que amenazaría una república duradera en Venezuela sería que alguien resulte elegido y herede una catástrofe económica y social absoluta”, declaró Rubio.

La principal muestra del acercamiento entre Washington y Caracas llegó recientemente con el anuncio de un acuerdo petrolero que permitiría a Estados Unidos controlar una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.

El pacto ha despertado recelos entre sectores que consideran que al Gobierno de Trump solo le interesa el petróleo y que no impulsa activamente una transición democrática en Venezuela.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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