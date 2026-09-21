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Delcy Rodríguez y Donald Trump, a un día de un histórico encuentro

El encuentro entre Rodríguez y Trump será el primero entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de once años

21 de septiembre de 2026 - 5:06 PM

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Donald Trump y Delcy Rodríguez se reunirán esta semana en Nueva York. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán este martes por primera vez en persona más de ocho meses después de la operación militar en la que fue capturado el ahora depuesto gobernante Nicolás Maduro, actualmente detenido en una prisión cerca de donde será la histórica cita.

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Rodríguez, quien hace menos de un año, en octubre de 2025, alertaba de una “amenaza guerrerista” de Estados Unidos en contra de Venezuela para “robar” sus enormes recursos, llegó a Nueva York en la madrugada de este lunes para participar en la Asamblea General de la ONU, según ella misma informó en su cuenta de X.

El encuentro entre Rodríguez y Trump será el primero entre un gobernante venezolano y uno estadounidense en más de once años, desde la breve reunión que mantuvieron Barack Obama y Maduro durante la Cumbre de las Américas de 2015, celebrada en Panamá.

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. Una foto de distribución hecha por el Palacio de Miraflores que muestra al ministro del Poder Popular para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López; al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello; a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez; y al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en Caracas, Venezuela, 5 de enero de 2026.Tras ascender a Rodríguez a vicepresidenta en 2018, Maduro le otorgó control sobre amplios sectores de la economía petrolera venezolana.
1 / 14 | ¿Quién es Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela?. Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. - The Associated Press

También será la primera visita de un jefe de Estado venezolano a Nueva York desde la última participación de Maduro en una Asamblea General de la ONU, en 2018.

El líder chavista permanece en una prisión a solo unos kilómetros de la sede del organismo internacional, después de que fuera capturado por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en Caracas.

Tras la incursión militar, Rodríguez, entonces vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos de Maduro, asumió como mandataria encargada y ha impulsado una serie de cambios legales e institucionales para incentivar la inversión extranjera, en medio de una estrecha colaboración con EE.UU., que dice estar implementando un plan de tres fases (estabilización, recuperación y transición) diseñado para Venezuela.

Ambos países acordaron, en marzo pasado, restablecer formalmente sus lazos diplomáticos, rotos desde principios de 2019, un anuncio que representó un paso contundente en el marco de cooperación establecido entre Washington y Caracas.

La mandataria, a quien la Casa Blanca advirtió en su momento que podía correr la misma suerte que Maduro, argumenta que ha decidido escoger el camino de la diplomacia y el diálogo para dirimir las diferencias.

Incluso, ha llamado este año “socio y amigo” a Trump, el artífice de las sanciones más duras contra Venezuela, especialmente las petroleras, que han sido flexibilizadas.

El trabajo entre ambos Gobiernos llegó a su culmen el pasado 28 de agosto, cuando Trump y Rodríguez anunciaron un “histórico” acuerdo para la explotación de una quinta parte de las reservas de crudo de Venezuela, las mayores del mundo, a través de una compañía en la que el Pentágono tiene una participación accionaria de un 35%.

Detalles del encuentro

La Casa Blanca anunció el viernes que Trump y Rodríguez se reunirán el martes en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.

La cita con Rodríguez será el último punto de la agenda del gobernante estadounidense durante su visita a Nueva York para la Semana de Alto Nivel de la ONU, donde el martes pronunciará un discurso ante la Asamblea General y mantendrá reuniones con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, así como con varios líderes del golfo Pérsico.

Según informó la Casa Blanca en una rueda de prensa telefónica, Trump participará además en una recepción con líderes internacionales antes de reunirse con Rodríguez y regresar a Washington.

El encuentro entre ambos mandatarios tendrá lugar en medio del rechazo de seguidores del chavismo y de sectores opositores a la creciente presencia de EE.UU. en Venezuela -en particular al acuerdo petrolero- y mientras la mayor coalición opositora y diversos grupos de la sociedad civil exigen un organismo electoral independiente que convoque pronto unos comicios presidenciales en la nación suramericana.

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