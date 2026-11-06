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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cuerpo de una mujer en estado de descomposición en Guaynabo

Al momento, se desconoce su identidad o si presenta signos de violencia

6 de noviembre de 2026 - 11:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En Mayagüez, la Policía reportó otro caso en circunstancias similares a las reportadas en Cataño. (Archivo)
La Policía investiga el caso.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El cuerpo de una mujer fue hallado en estado de descomposición durante la noche del jueves en el interior de una residencia, ubicada en la urbanización Colinas Metropolitanas, en Guaynabo, informó la Policía.

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Según el informe preliminar, una llamada al cuartel de la Policía alertó sobre la situación en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes se toparon con el cuerpo de una mujer en estado de descomposición.

Al momento, se desconoce si la persona presenta signos de violencia, así como su identidad y las circunstancias que rodean estos hechos, indicó la Uniformada.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, junto al fiscal de turno, está a cargo del caso.

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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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