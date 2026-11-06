Hallan cuerpo de una mujer en estado de descomposición en Guaynabo

El cuerpo de una mujer fue hallado en estado de descomposición durante la noche del jueves en el interior de una residencia, ubicada en la urbanización Colinas Metropolitanas, en Guaynabo, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al cuartel de la Policía alertó sobre la situación en el lugar. Al llegar a la escena, los agentes se toparon con el cuerpo de una mujer en estado de descomposición.

Al momento, se desconoce si la persona presenta signos de violencia, así como su identidad y las circunstancias que rodean estos hechos, indicó la Uniformada.