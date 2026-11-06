Cierran tramo de la PR-2 entre Yauco y Guayanilla por derrame de combustible

La PR-2, en dirección de Yauco hacia Guayanilla, permanece cerrada al tránsito tras un accidente que involucra un camión y que provocó un derrame de combustible, informó la Policía de Puerto Rico.

Según el reporte preliminar, agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce investigan el incidente, mientras se realizan las labores de limpieza y se atiende la situación.

Al momento, no se han reportado personas heridas.