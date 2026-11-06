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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cierran tramo de la PR-2 entre Yauco y Guayanilla por derrame de combustible

Un accidente que involucra un camión provocó la situación

6 de noviembre de 2026 - 11:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El occiso presentaba múltiples impactos de bala. (Archivo)
Al momento, no se han reportado personas heridas.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La PR-2, en dirección de Yauco hacia Guayanilla, permanece cerrada al tránsito tras un accidente que involucra un camión y que provocó un derrame de combustible, informó la Policía de Puerto Rico.

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Según el reporte preliminar, agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Ponce investigan el incidente, mientras se realizan las labores de limpieza y se atiende la situación.

Al momento, no se han reportado personas heridas.

La Uniformada exhortó a los conductores a utilizar rutas alternas y transitar con precaución mientras continúan los trabajos en la zona.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCICYaucoGuayanillaPR-2
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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