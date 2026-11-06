Arrestan a 14 personas y ocupan drogas en intervenciones en varios municipios

Agentes de la Policía arrestaron a 14 personas durante múltiples intervenciones por drogas en varios municipios entre el miércoles y jueves de esta semana.

En un comunicado de prensa, la Uniformada detalló que, en el área de Ponce, los oficiales detuvieron a un hombre de 30 años y otro de 42 por presunta venta y distribución de sustancias controladas, ocupándoles fentanilo, heroína, cocaína, crack y dinero en efectivo.

Por otra parte, en el municipio de Santa Isabel, fueron arrestados dos hombres de 25 años y 42 años, a quienes les ocuparon crack, fentanilo y dinero en efectivo.

Mientras, agentes de la División de Drogas de Caguas intervinieron en el residencial Juan Jiménez García, donde arrestaron a dos hombres, de 26 y 49 años, tras ocuparles fentanilo, cocaína, marihuana, crack y dinero en efectivo.

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“Este caso fue consultado con el fiscal Carlos Goyco Rodríguez, de la Fiscalía de Caguas, quien instruyó la radicación de tres cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, un cargo por resistencia u obstrucción a la autoridad pública y uno por uso de disfraz en la comisión de un delito contra González Castro, así como dos cargos por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas contra Fernández”, indicó el informe policíaco.

La prueba fue presentada ante la jueza Irmarie Colón Masso, quien determinó causa para arresto y fijó una fianza global de $9,200. Ambas fianzas fueron prestadas mediante fiador privado.

Asimismo, en la barriada Morales, en Caguas, fue arrestado un joven de 18 años, por presunta venta y distribución de sustancias controladas. Durante la intervención le ocuparon marihuana, crack, pastillas y dinero en efectivo.

De igual forma, personal de la División de Drogas de Aibonito, en unión con agentes de las divisiones de Drogas de Ponce y Guayama, así como de la Unidad Canina de Ponce, diligenció una orden de registro y allanamiento en una residencia ubicada en la carretera 780, kilómetro 7.2, barrio Doña Elena, en Comerío.

En el lugar fueron arrestados un hombre de 49 años y una mujer de 61 tras ocupar 20 bolsas de cocaína y parafernalia. También enfrentan una alegación de destrucción de evidencia.

Por su parte, agentes de la División de Drogas de Aguadilla realizaron una intervención en la barriada Pueblo Nuevo, calle Ruiz Belvis, en San Sebastián.

Allí arrestaron a un hombre de 40 años tras ocuparle cuatro bolsas de crack, seis decks de fentanilo y $46 en efectivo. A otro detenido, de 43 años, le ocuparon picadura de marihuana; y a un tercero, de 51 años, le incautaron una bolsa de crack.

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De otro lado, agentes de la División de Drogas Metropolitana realizaron una intervención en el residencial Juana Matos, frente al edificio 44, en Cataño, arrestando a un individuo de 36 años, a quien le ocuparon 25 bolsas de cocaína, 79 cápsulas de crack, 39 bolsas de marihuana, un copo de marihuana, 17 decks de fentanilo, seis pastillas y $83 en efectivo.

En otra intervención, realizada en el residencial La Alegría Norte, frente al edificio 2, en Bayamón, fue arrestado un joven de 24 años, a quien le ocuparon 37 cápsulas de cocaína, un copo de marihuana, 12 decks de heroína y $135 en efectivo.