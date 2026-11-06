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¿Respiro para La Plata? Lluvias aumentan su caudal, pero sigue cerca del nivel de “control”

El embalse ha perdido casi dos metros en un período de un mes

6 de noviembre de 2026 - 8:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.La Plata registró este domingo una lectura de 46.38 metros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.El descenso de La Plata ocurre mientras la AAA también trabaja con Carraízo, donde anunció un proyecto de dragado en seco para remover inicialmente 500,000 yardas cúbicas o más de material de sus orillas.
1 / 7 | ¿Respiro para La Plata? Lluvias aumentan su caudal, pero sigue cerca del nivel de “control”. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las lluvias recientes causaron que el embalse La Plata registrara un aumento de seis centímetros durante las pasadas 24 horas, según se refleja en los registros de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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Sin embargo, el incremento representa una pequeña fracción dentro de las reducciones significativas en la importante reserva de agua, que sirve a 110,000 abonados en Bayamón, Cataño, Guaynabo, Toa Baja, Toa Alta, Naranjito, Corozal y Vega Alta.

Durante el pasado mes, La Plata perdió casi dos metros, acercándose al nivel de “control”, etapa en la que usualmente la AAA activa protocolos de reducción de presiones o, incluso, racionamiento.

La Plata amaneció hoy con 41.84 metros, a 1.84 metros del límite de 40.50 metros que marcaría la llegada a la fase de “control”.

Niveles de los embalses para el 6 de noviembre de 2026.
Niveles de los embalses para el 6 de noviembre de 2026. (Captura)

Hasta ayer, La Plata perdió 1.89 metros tras una constante reducción de su nivel desde el pasado 7 de octubre, cuando tenía una lectura de 43.65 metros.

Asimismo, desde que pasó la temporada de verano y comenzó el otoño, La Plata ha sido el embalse que menos se ha recuperado de los 13 que administran la AAA y la Autoridad de Energía Eléctrica.

Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. Los constantes descensos en la reserva llevaron a que, en finales julio, cayera en la cetegoría de "ajustes operacionales". Ante ese escenario, el SNM ha reiterado la importancia de hacer un uso prudente del agua.
1 / 10 | En imágenes: así luce el embalse Carraízo tras las lluvias recientes. Durante meses, Carraízo ha sido una de las reservas que se ha visto más afectada por la sequía y escasez de lluvias. - Xavier Araújo

La otra instalación que muestra un bajo nivel es el embalse Cidra, que se encuentra en “observación”, con 400.82 metros.

En tanto, la represa Carraízo, que enfrentó serios problemas en su nivel y hasta tuvo un período de racionamiento en agosto, está casi en nivel de desborde, con 40.84 metros, al encontrarse en nivel de “seguridad” junto con otros 14 embalses.

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Breaking NewsEmbalse La PlataAAA
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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