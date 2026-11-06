¿Respiro para La Plata? Lluvias aumentan su caudal, pero sigue cerca del nivel de “control”
El embalse ha perdido casi dos metros en un período de un mes
6 de noviembre de 2026 - 8:02 AM
6 de noviembre de 2026 - 8:02 AM
Las lluvias recientes causaron que el embalse La Plata registrara un aumento de seis centímetros durante las pasadas 24 horas, según se refleja en los registros de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Sin embargo, el incremento representa una pequeña fracción dentro de las reducciones significativas en la importante reserva de agua, que sirve a 110,000 abonados en Bayamón, Cataño, Guaynabo, Toa Baja, Toa Alta, Naranjito, Corozal y Vega Alta.
Durante el pasado mes, La Plata perdió casi dos metros, acercándose al nivel de “control”, etapa en la que usualmente la AAA activa protocolos de reducción de presiones o, incluso, racionamiento.
La Plata amaneció hoy con 41.84 metros, a 1.84 metros del límite de 40.50 metros que marcaría la llegada a la fase de “control”.
Hasta ayer, La Plata perdió 1.89 metros tras una constante reducción de su nivel desde el pasado 7 de octubre, cuando tenía una lectura de 43.65 metros.
Asimismo, desde que pasó la temporada de verano y comenzó el otoño, La Plata ha sido el embalse que menos se ha recuperado de los 13 que administran la AAA y la Autoridad de Energía Eléctrica.
La otra instalación que muestra un bajo nivel es el embalse Cidra, que se encuentra en “observación”, con 400.82 metros.
En tanto, la represa Carraízo, que enfrentó serios problemas en su nivel y hasta tuvo un período de racionamiento en agosto, está casi en nivel de desborde, con 40.84 metros, al encontrarse en nivel de “seguridad” junto con otros 14 embalses.
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