¿Dónde tiene que llover para que suba el nivel de La Plata? Conoce qué explica Meteorología

Mientras continúan los descensos en los niveles de agua, el gobierno apuesta a que un evento local de lluvias, previsto para finales de octubre y principios de noviembre, ayude a recuperar el agua en la cuenca del embalse La Plata. Pero ¿dónde exactamente tiene que llover para que el agua llegue hasta la represa?

El director del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Ernesto Rodríguez, explicó que los ríos tributarios que suplen el agua de La Plata se encuentran en los municipios de Cayey, Cidra, Aibonito, Comerío, Barranquitas, Naranjito y Toa Alta.

Según Rodríguez, Cidra también cuenta con su propio embalse, por lo que las lluvias tendrían que concentrarse en la zona oeste del municipio para contribuir a recuperar los niveles de agua del embalse La Plata.

El meteorólogo explicó que el principal problema del embalse La Plata es que las lluvias provocadas por el calor diurno o arrastradas por los vientos alisios no suelen llegar a su cuenca, pues las sierras de Cayey y de Luquillo bloquean su paso y hacen que las precipitaciones caigan en otras cuencas con menor necesidad de agua.

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El mapa creado por el Servicio Nacional de Meteorología ilustra las zonas donde debería llover para que mejoren las condiciones en La Plata. ((Suministrado/Servicio Nacional de Meteorología))

“O se desarrolla (la lluvia) más para el oeste por el calor diurno o lo que viene arrastrado por los vientos alisios está bloqueado por El Yunque... que más bien lo tira para Patillas, Carite o la cuenca de Carraízo”, apuntó Rodríguez.

En ese sentido, el gobierno apostó a la llegada de una vaguada entre el 1 al 4 de noviembre, que se espera se combine con una onda tropical en el sur de la región y que deje una buena cantidad de lluvia para el embalse.

“Tenemos un ambiente bastante favorable. Hay que ver si la inestabilidad de la vaguada se localiza encima de Puerto Rico para tener los ingredientes completos de generar lluvia en La Plata”, aseguró el meteorólogo.

Durante la reunión bisemanal del Comité de Sequía, Rodríguez apuntó que, a diferencia del embalse Carraízo, La Plata tiene una cuenca más estrecha, por lo que se requiere lluvia más consistente en una misma zona para que se recupere. En los últimos 14 días, ese embalse solo recibió entre .25 a .50 pulgadas de lluvia.

No obstante, la secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera, quien también forma parte del Comité de Sequía, aseguró que no se prevé establecer un plan de racionamiento por el momento para los clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que se suplen del embalse La Plata.

1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 10 Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

¿Se puede hacer algo para prevenir los bajos niveles de agua en este embalse en un futuro?

Aunque el gobierno trabaja en una iniciativa para restablecer varios pozos de agua en la región del norte de Puerto Rico que ayudarían a suplir el servicio en el caso de que surjan problemas con el agua del Superacueducto o del embalse La Plata, el ingeniero Gregory Morris, quien trabajó en varios proyectos de infraestructura hidrológica de Puerto Rico, detalló que se necesita una interconexión de ambas represas para atajar la falta de agua en esas represas.

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“No es necesariamente un (Super)tubo nuevo, es simplemente manejando (los tubos existentes) en diferentes puntos y vas a encontrar tramos críticos... no es un tubo grande nuevo”, explicó Morris durante una charla con periodistas para discutir la Crisis del Agua en Puerto Rico.

Para el ayudante especial en temas del agua de La Fortaleza, Carlos Pesquera, la interconexión de cuencas es un proyecto “más a largo plazo” que vislumbraría mover agua de un sistema que se encuentra en buenos niveles, como el caso de Carraízo actualmente, a uno que este perdiendo como el caso de La Plata.