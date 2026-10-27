Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
27 de octubre de 2026
90°Lluvias aisladas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Dónde tiene que llover para que suba el nivel de La Plata? Conoce qué explica Meteorología

Siete municipios cuentan con ríos tributarios que aportan agua al embalse

27 de octubre de 2026 - 12:23 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La AAA reportó que el martes el nivel del embalse La Plata perdió 0.12 metros y se encontraba en Ajustes Operacionales con 42.40 metros. (Carlos Rivera Giusti/GFR Media)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Mientras continúan los descensos en los niveles de agua, el gobierno apuesta a que un evento local de lluvias, previsto para finales de octubre y principios de noviembre, ayude a recuperar el agua en la cuenca del embalse La Plata. Pero ¿dónde exactamente tiene que llover para que el agua llegue hasta la represa?

RELACIONADAS

El director del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, Ernesto Rodríguez, explicó que los ríos tributarios que suplen el agua de La Plata se encuentran en los municipios de Cayey, Cidra, Aibonito, Comerío, Barranquitas, Naranjito y Toa Alta.

Según Rodríguez, Cidra también cuenta con su propio embalse, por lo que las lluvias tendrían que concentrarse en la zona oeste del municipio para contribuir a recuperar los niveles de agua del embalse La Plata.

El meteorólogo explicó que el principal problema del embalse La Plata es que las lluvias provocadas por el calor diurno o arrastradas por los vientos alisios no suelen llegar a su cuenca, pues las sierras de Cayey y de Luquillo bloquean su paso y hacen que las precipitaciones caigan en otras cuencas con menor necesidad de agua.

El mapa creado por el Servicio Nacional de Meteorología ilustra las zonas donde debería llover para que mejoren las condiciones en La Plata.
El mapa creado por el Servicio Nacional de Meteorología ilustra las zonas donde debería llover para que mejoren las condiciones en La Plata. ((Suministrado/Servicio Nacional de Meteorología))

“O se desarrolla (la lluvia) más para el oeste por el calor diurno o lo que viene arrastrado por los vientos alisios está bloqueado por El Yunque... que más bien lo tira para Patillas, Carite o la cuenca de Carraízo”, apuntó Rodríguez.

En ese sentido, el gobierno apostó a la llegada de una vaguada entre el 1 al 4 de noviembre, que se espera se combine con una onda tropical en el sur de la región y que deje una buena cantidad de lluvia para el embalse.

“Tenemos un ambiente bastante favorable. Hay que ver si la inestabilidad de la vaguada se localiza encima de Puerto Rico para tener los ingredientes completos de generar lluvia en La Plata”, aseguró el meteorólogo.

Durante la reunión bisemanal del Comité de Sequía, Rodríguez apuntó que, a diferencia del embalse Carraízo, La Plata tiene una cuenca más estrecha, por lo que se requiere lluvia más consistente en una misma zona para que se recupere. En los últimos 14 días, ese embalse solo recibió entre .25 a .50 pulgadas de lluvia.

No obstante, la secretaria del Departamento de Estado, Rosachely Rivera, quien también forma parte del Comité de Sequía, aseguró que no se prevé establecer un plan de racionamiento por el momento para los clientes de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) que se suplen del embalse La Plata.

Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”.La Plata. Ubicado en Toa Alta, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.Cerrillos. Ubicado en Ponce, pertenece al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Al 17 de julio, su nivel era de “seguridad”.
1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas

¿Se puede hacer algo para prevenir los bajos niveles de agua en este embalse en un futuro?

Aunque el gobierno trabaja en una iniciativa para restablecer varios pozos de agua en la región del norte de Puerto Rico que ayudarían a suplir el servicio en el caso de que surjan problemas con el agua del Superacueducto o del embalse La Plata, el ingeniero Gregory Morris, quien trabajó en varios proyectos de infraestructura hidrológica de Puerto Rico, detalló que se necesita una interconexión de ambas represas para atajar la falta de agua en esas represas.

“No es necesariamente un (Super)tubo nuevo, es simplemente manejando (los tubos existentes) en diferentes puntos y vas a encontrar tramos críticos... no es un tubo grande nuevo”, explicó Morris durante una charla con periodistas para discutir la Crisis del Agua en Puerto Rico.

Para el ayudante especial en temas del agua de La Fortaleza, Carlos Pesquera, la interconexión de cuencas es un proyecto “más a largo plazo” que vislumbraría mover agua de un sistema que se encuentra en buenos niveles, como el caso de Carraízo actualmente, a uno que este perdiendo como el caso de La Plata.

La AAA reportó que el martes el nivel del embalse La Plata perdió 0.12 metros y se encontraba en Ajustes Operacionales con 42.40 metros.

Tags
Breaking NewsEmbalse La PlataServicio Nacional de MeteorologíaAAAPuerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 27 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: