Investigan asesinato de un hombre en Corozal

La Policía investiga un asesinato ocurrido esta madrugada en la carretera PR-807, en la barriada Aldea Vázquez, en Corozal.

Según la información preliminar, una llamada telefónica alertó a los agentes sobre detonaciones en el lugar. Al llegar, encontraron el cuerpo sin vida de Milguel Albino Rivera, de 38 años, quien presentaba múltiples heridas de bala.