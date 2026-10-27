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Investigan asesinato de un hombre en Corozal

El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja se hizo cargo de la pesquisa

27 de octubre de 2026 - 12:46 PM

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Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía investiga un asesinato ocurrido esta madrugada en la carretera PR-807, en la barriada Aldea Vázquez, en Corozal.

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Según la información preliminar, una llamada telefónica alertó a los agentes sobre detonaciones en el lugar. Al llegar, encontraron el cuerpo sin vida de Milguel Albino Rivera, de 38 años, quien presentaba múltiples heridas de bala.

El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, que continuará con la pesquisa en coordinación con el fiscal de turno.

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