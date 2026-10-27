Emergencia en altamar: evacúan a un pasajero de 81 años de un crucero a 150 millas de Puerto Rico

La Guardia Costera evacuó este lunes un hombre de 81 años que enfrentaba una emergencia médica mientras viajaba a bordo del crucero Star Pride, ubicado aproximadamente a 150 millas náuticas al norte de Puerto Rico.

“El paciente necesitaba recibir atención especializada en un hospital en tierra”, indicó la dependencia federal en un comunicado de prensa.

Según explicaron, el personal de guardia del Sector San Juan recibió inicialmente una solicitud urgente de evacuación médica del Star Pride alrededor de las 5:00 p.m. del sábado, cuando la embarcación se encontraba aproximadamente a 900 millas náuticas al norte de Puerto Rico.

Tras mantener comunicación continua con el barco y monitorear la situación médica durante el fin de semana, la tripulación de un helicóptero MH-60T Jayhawk despegó para encontrarse con el Star Pride. Al llegar al lugar, los tripulantes realizaron una operación de izado de precisión para trasladar de manera segura al paciente y a la enfermera del barco desde el crucero hasta el helicóptero.

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Luego de la maniobra, la tripulación transportó al paciente directamente al Centro Médico en Río Piedras, para que recibiera atención médica especializada.

“La Estación Aérea Borinquen y el Sector San Juan se entrenan constantemente para mitigar los riesgos asociados con misiones exigentes de la Guardia Costera, como las evacuaciones médicas de larga distancia”, expresó el comandante Scott Verhage, oficial de operaciones de la Estación Aérea Borinquen de la Guardia Costera.

Verhage sostuvo que las tripulaciones del Distrito Sureste de la Guardia Costera permanecen listas las 24 horas del día, los siete días de la semana, para responder a emergencias en el mar.