Guardia Costera rescata a 16 personas en altamar luego de que su embarcación se hundiera

Un grupo de 16 personas fue rescatado en el océano Pacífico frente a la península mexicana de Baja California, luego de que la Guardia Costera de Estados Unidos respondiera el viernes a una llamada de auxilio donde se informaba que la embarcación se estaba hundiendo. Las autoridades creen que otras 11 personas están desaparecidas.

Se desconoce cuáles eran el origen y el destino de la embarcación, así como lo que estaba haciendo. Se hundió en una zona frecuentada por traficantes que transportan migrantes a Estados Unidos, pero que también es popular entre barcos de pesca y de recreo.

Una de las personas rescatadas recibía tratamiento por una presunta mordedura de tiburón y otras dos se encuentran sumamente graves, señalaron las autoridades.

Para cuando los equipos llegaron al área, “las personas se sujetaban unas a otras, a escombros, apenas manteniéndose a flote y tratando de permanecer sobre el agua antes de ser rescatadas”, señaló Santiago Tamburini, teniente de la Guardia Costera.

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No se encontró ninguna embarcación, sólo escombros, y no se sabe de qué tipo de bote se trataba, informó la Guardia Costera en San Diego. El organismo recibió reportes de que había 27 personas en el agua, aproximadamente a 225 kilómetros (140 millas) al oeste de Ensenada, México, tras recibir la llamada de auxilio aproximadamente a la 1 de la mañana del viernes.

“Los barcos en esa zona pueden ser de pesca, de ocio, de recreación personal. Simplemente no sabemos qué hacían allá afuera. Todos sabemos que es una presunta ruta de contrabando”, señaló Tamburini.

“El mar es implacable” en esa zona, agregó, y no se sabe si la embarcación se perdió, sufrió una avería en el motor, fue arrastrada mar adentro o si su intención era llegar tan lejos.

Una persona a bordo transmitió la llamada de auxilio, diciendo que la embarcación se estaba hundiendo, indicó. No estaba claro si alguno de los pasajeros llevaba chalecos salvavidas, añadió.

Los migrantes recurren cada vez más a la arriesgada alternativa que ofrecen los traficantes de viajar por mar para evitar las fronteras terrestres, fuertemente vigiladas. Pequeñas embarcaciones llamadas pangas parten de Baja California en plena noche y a veces recorren cientos de kilómetros hacia el norte.

En los últimos años se han registrado varios incidentes de embarcaciones con migrantes que zozobran de camino a California.

En mayo de 2025, al menos tres personas murieron cuando una panga volcó frente a la costa, a unos 56 km (35 millas) al norte de la frontera entre Estados Unidos y México. En 2023, ocho personas fallecieron en uno de los accidentes marítimos de tráfico de personas más mortales frente a la costa estadounidense, cuando dos embarcaciones se acercaron a una playa de San Diego en medio de densa niebla y una de ellas se volcó en el oleaje.

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