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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Buscan hombre reportado como desaparecido en Bayamón

Víctor Javier Cora Figueroa, de 53 años, fue visto por última vez el 28 de septiembre

17 de octubre de 2026 - 9:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Víctor Javier Cora Figueroa, de 53 años, fue reportado como desaparecido por una trabajadora social. (Suministrada)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

La División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón buscan dar con el paradero de un hombre que fue visto por última vez el 28 de septiembre de 2026 en la carretera 831, Lomas Verdes en Bayamón.

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Víctor Javier Cora Figueroa, de 53 años, fue reportado como desaparecido por una trabajadora social. Fue descrito como de tez blanca, con una estatura de cinco pies con siete pulgadas (5′7″), 140 libras de peso, ojos marrones y cabello canoso.

Se desconoce la vestimenta que llevaba puesta al momento de su desaparición.

De acuerdo con la trabajadora social, el hombre fue dado de alta de una institución hospitalaria y, hasta el momento, se desconoce su paradero.

Si usted conoce el paradero de esta persona, comuníquese con la línea confidencial de la Policía al 787-343-2020, o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), al (787) 793-1234, extensiones 2463 o 2464.

También puede comunicarse con los agentes del CIC de Bayamón al (787) 269-2424, extensión 1610, o escribir a través de la cuenta oficial de la red social X, @PRPDNoticias, o por Facebook en www.facebook.com/prpdgov.

Tags
DesaparecidosPolicía de Puerto RicoPersonas desaparecidasBayamónCIC
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Víctor Ramos Rosado
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Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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