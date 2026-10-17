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Dos misiles impactan el aeropuerto de Adén, en Yemen

La policía indicó que no se reportaron víctimas, mientras los combates se intensifican en el frente más reciente de la guerra de Estados Unidos contra Irán

17 de octubre de 2026 - 9:40 PM

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El Ministerio de Transporte de Yemen calificó el ataque como parte de una “escalada sistemática hutí contra instalaciones vitales y activos del Estado”. (The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Dos misiles impactaron el aeropuerto de la ciudad portuaria yemení de Adén la noche del viernes, informó la policía, que culpó a los rebeldes hutíes respaldados por Irán por el que es el segundo ataque de este tipo contra el aeropuerto en menos de 10 días.

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La policía indicó que no se reportaron víctimas, mientras los combates se intensifican en el frente más reciente de la guerra de Estados Unidos contra Irán, en la que los rebeldes han atacado tanto a la vecina Arabia Saudí como al gobierno de Yemen reconocido internacionalmente, que cuenta con el respaldo saudí.

Fue el segundo gran ataque en Adén en dos días. Al menos cinco personas murieron el jueves en un ataque contra un complejo palaciego en Adén, sede del gobierno.

Un funcionario militar de los rebeldes -que no fue identificado- declaró a la agencia de noticias Saba, controlada por los hutíes, que el grupo atacó una instalación militar adyacente al aeropuerto que alberga un centro de mando de las fuerzas lideradas por Arabia Saudí que combaten a los rebeldes, así como un depósito de armas en el lugar.

Los hutíes ya habían atacado previamente el aeropuerto con dos misiles el 7 de octubre, sin que hubiera víctimas, señalaron funcionarios.

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Esta vez, el ministro de Información del gobierno de Yemen afirmó que los misiles cayeron a unos 500 metros (yardas) de un avión operado por Yemenia Airways mientras se preparaba para despegar. Un funcionario de seguridad, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar con los medios, dijo que sus pasajeros fueron evacuados rápidamente.

El Ministerio de Transporte de Yemen calificó el ataque como parte de una “escalada sistemática hutí contra instalaciones vitales y activos del Estado”.

El repunte de los combates, que ha reavivado la devastadora guerra civil de Yemen, comenzó hace meses en medio de tensiones en el conflicto más amplio de Estados Unidos contra Irán. Los hutíes, indignados por un ataque al aeropuerto de Saná bajo su control y por un bloqueo en su contra, declararon su propio bloqueo contra la vecina Arabia Saudí.

Desde entonces, los rebeldes han atacado cada vez más aeropuertos e instalaciones petroleras y militares en el reino, interrumpiendo miles de vuelos y matando a 19 personas, la mayoría durante ataques contra el aeropuerto internacional de la capital, Riad. La sede del gigante petrolero saudí Aramco también ha sido alcanzada en el golpe más reciente para el mayor exportador de petróleo del mundo.

Mientras tanto, los hutíes tomaron territorio en la costa del mar Rojo, en el estrecho de Bab el-Mandeb, una alternativa crucial de navegación al estrecho de Ormuz. La coalición liderada por Arabia Saudí lanzó este mes una gran ofensiva militar para desalojar a los rebeldes de esa posición estratégica y recuperar territorio.

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