Los hutíes de Yemen buscan fabricar misiles balísticos con más suministros procedentes de China

Los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, intentan construir un nuevo sistema avanzado de misiles balísticos de alcance intermedio con la ayuda de componentes chinos, según un nuevo informe publicado el miércoles por un grupo que supervisa el uso de armas en zonas de conflicto.

El informe del grupo Conflict Armament Research, con sede en el Reino Unido, se publica en un momento en el que los hutíes están demostrando, durante su actual conflicto con Arabia Saudí, una notable capacidad para causar estragos en una de las fuerzas militares mejor equipadas de Oriente Medio.

El armamento que se está desarrollando podría ayudar al grupo a atacar con mayor precisión a los saudíes y a Israel. El hecho de recurrir a China también parece ser una señal de creciente independencia.

Los hutíes amplían sus ambiciones, según un analista

Según el informe, los hutíes han intentado adquirir componentes clave de proveedores chinos que podrían utilizarse para fabricar una versión de un misil iraní de precisión. El Kheibar Shekan tiene un alcance de aproximadamente 1,200 millas.

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“La ambición local de los hutíes en materia de fabricación va más allá de lo que se suponía anteriormente“, afirmó Fabian Hinz, analista principal de Conflict Armament Research. ”Este tipo de piezas son muy específicas, y producirlas habría requerido información de diseño relacionada con el misil“.

“No se trata de “productos que puedan utilizarse para distintas aplicaciones civiles”, añadió Hinz.

Liu Chang, portavoz de la Embajada de China en Washington, no se pronunció sobre las conclusiones concretas del informe de Conflict Armament, pero afirmó que Pekín cumple con sus “obligaciones internacionales“.

“China siempre ha adoptado un enfoque prudente y responsable en lo que respecta a la exportación de productos militares y controla estrictamente la exportación de artículos de doble uso“, señaló Chang en un comunicado.

China es un importante comprador de petróleo iraní y saudí y aprovechó sus vínculos con ambos países para mediar en un acercamiento en 2023. Ha condenado una serie de ataques de los hutíes contra aeropuertos saudíes y ha pedido que se reduzca la intensidad de los combates.

Arabia Saudí y el Gobierno de Yemen lanzaron el mes pasado una campaña militar con el objetivo de hacer retroceder a los hutíes del estrecho de Bab el-Mandeb, una ruta comercial crucial en Oriente Medio para el petróleo y otros productos.

Yemen interceptó componentes clave para la fabricación de misiles

El informe de Conflict Armament se basó en la información difundida por las autoridades del Gobierno yemení en julio, después de que unos funcionarios interceptaran dos envíos que contenían material sospechoso.

Los envíos procedían de China y debían entregarse en Hodeidah, un puerto yemení que, según funcionarios israelíes, ha sido utilizado habitualmente por los iraníes como punto de transbordo de armas. China es responsable de la mayor parte de los envíos incautados destinados a los hutíes, según informes de la ONU.

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Entre las piezas halladas en el cargamento había componentes esenciales para el funcionamiento de un misil. Entre ellas se encontraban los núcleos de las aletas estabilizadoras, los cierres traseros del motor cohete con acoplamientos de tobera y los encendedores del motor.

El cargamento también contenía resina fenólica, un material que se utiliza para fabricar escudos térmicos ablativos. Según el informe, estos escudos protegen a los misiles balísticos del intenso calor generado por el vuelo atmosférico a velocidades supersónicas.

Hinz señaló que la combinación de materiales dejaba claro que los hutíes pretendían montar ese tipo específico de misil.

“Este tipo de sistema en concreto es muy difícil de introducir de contrabando. Y no basta con desmontarlo y volver a montarlo”, afirmó.

El armamento hutí se ha vuelto más sofisticado

Los hutíes saltaron a la fama hace más de 20 años como un grupo insurgente armado con armas de la era soviética y de Corea del Norte que habían sido incautadas al ejército del Gobierno yemení.

Sin embargo, con el paso de los años, el grupo ha ampliado su acceso a armamento avanzado, así como su capacidad para amenazar a los países vecinos.

En el actual conflicto con Arabia Saudí, que ya dura varias semanas, los hutíes han lanzado misiles balísticos y han utilizado ojivas maniobrables y drones de largo alcance. Anteriormente habían lanzado decenas de drones y misiles contra Israel, a más de 1,000 millas de distancia.

Durante la última semana lograron penetrar en el sólido sistema de defensa aérea del reino con ataques contra el aeropuerto internacional de Riad, en los que murieron al menos 18 personas.

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Irán podría encontrar valor en la redundancia

Irán ha sido un importante proveedor de planos y componentes para los hutíes. Sin embargo, conseguir piezas fuera de Teherán podría resultar crucial para el grupo.

“La redundancia es un activo, no un pasivo, en la planificación militar”, señaló Benham Ben Taleblu, director del Programa para Irán de la Foundation for Defense of Democracies, un centro de estudios con sede en Washington. “Con el bloqueo sobre Irán en vigor, los hutíes están diversificando sus actividades”.

Durante mucho tiempo, los rebeldes recibieron armas y material de contrabando procedentes de Irán. Sin embargo, los envíos han cambiado y ahora contienen, cada vez con mayor frecuencia, componentes, en lugar de armas completas.

El programa de armamento del grupo se ha visto “cada vez más respaldado por una cadena de suministro híbrida y global gestionada por una red de participantes, entre los que se incluyen contrabandistas con vínculos tribales en Yemen y empresarios que operan desde centros de exportación en el este de China”, según una investigación de The Century Foundation, un centro de estudios de Washington, publicada a principios de este año.

Según la Unidad Antiterrorista de Adén, las fuerzas de seguridad alineadas con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente han interceptado en repetidas ocasiones componentes de misiles y equipos de lanzamiento en el puerto de Adén.

Los expertos en Yemen consideran que los hutíes siguen dependiendo de Irán para obtener los componentes más sofisticados necesarios para la fabricación de misiles guiados, incluidos los sistemas de navegación y control. Sin embargo, el grupo ha ampliado su capacidad para fabricar y montar armas dentro del país, en instalaciones situadas en lo más recóndito del territorio bajo su control.

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“El grupo ha alcanzado un punto de inflexión en sus capacidades y puede fabricar una parte significativa de algunos sistemas de armas utilizando componentes importados”, según el informe de The Century Foundation.

Yehoshua Kalisky, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel, afirmó que la cadena de suministro de los hutíes ha sido, históricamente, similar a la de otros aliados de Irán, entre ellos Hamás y Hezbolá.

Irán es uno de los países más avanzados del mundo en el desarrollo de misiles balísticos. Y tanto en Gaza como en el Líbano, grupos armados respaldados por la República Islámica han introducido de contrabando materia prima para su fabricación, han recurrido a Irán para obtener componentes más sofisticados y han montado ellos mismos las armas, explicó.

Kristian Ulrichsen, investigador especializado en Oriente Medio del Baker Institute, afirmó que la creciente dependencia de los hutíes de componentes chinos podría tener repercusiones más amplias para la política de la región.