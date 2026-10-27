Perito determina que adolescente imputado de asesinar a su abuela en Guaynabo no es procesable

La doctora Mayra Robles determinó que Elvin William Reyes Rosa, de 16 años, imputado de asesinar a su abuela, Lourdes Pérez Mercado, de 67, y herir a su hermano, de 22, años en hechos ocurridos en Guaynabo, no es procesable, debido a que, entre otras cosas, no cuenta actualmente con la capacidad para comprender los procedimientos en su contra ni colaborar con su defensa.

El Nuevo Día supo que la determinación trascendió este martes durante una vista en el Tribunal de Bayamón, a la que el imputado compareció por videoconferencia. De acuerdo a las conclusiones, la perito indicó que el menor presenta un cuadro de ansiedad y mantiene una actitud defensiva. Por tanto, recomendó que el adolescente reciba tratamiento en el Hospital de Psiquiatría Forense.

Otro dato que salió a relucir durante la vista fue que el imputado presentaba dificultades severas en el proceso de aprendizaje y acumulaba un número considerable de ausencias escolares, según su expediente académico. Además, trascendió que tanto el Departamento de Educación como el Departamento de la Familia habían realizado referidos relacionados con el adolescente.

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La audiencia estaba pautada para las 11:00 a.m. en la sala 404 del Tribunal de Bayamón, ante el juez David Calderón Cordero. Sin embargo, a raíz de la determinación de la perito, el caso deberá seguir el procedimiento establecido en la Regla 240 de Procedimiento Criminal, que atiende la capacidad mental y funcional de una persona imputada para comprender el proceso judicial en su contra.

Bajo esta regla, cuando se determina que un imputado no está capacitado para enfrentar el proceso, los procedimientos judiciales se suspenden y el tribunal puede ordenar su ingreso a una institución adecuada para recibir tratamiento, como ocurrió. Posteriormente, la persona debe ser reevaluada para determinar si su condición le permite comprender los procedimientos y participar en su defensa.

En resumen, Reyes Rosa enfrenta tres cargos relacionados con el asesinato en primer grado de su abuela, la tentativa de asesinato de su hermano, Jeremy Cabrera Rosa y violaciones a la Ley de Armas. Los hechos ocurrieron durante la tarde del sábado, 26 de septiembre, en el estacionamiento del centro comercial Santa María Shopping Center, frente a la tienda Pepe Ganga, en Guaynabo.

La Policía informó que ocupó un cuchillo y el automóvil de Pérez Mercado en la escena del crimen.

Anteriormente, la abogada del imputado, Lizette Meléndez Lozada, indicó que el menor temía por su seguridad.