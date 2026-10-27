Avanza propuesta para bautizar un parque con el nombre de Maga Nevares de Rosselló

El Senado aprobó una medida para bautizar con el nombre de la ex primera dama Maga Nevares de Rosselló el Parque Educativo para la Seguridad en el Tránsito (Peset) ubicado en el Centro de Servicios al Conductor (Cesco) de Arecibo.

La Resolución Conjunta del Senado 163 fue aprobada el lunes con 18 votos a favor y nueve en contra.

La pieza legislativa, de la autoría de la senadora Brenda Pérez Soto, establece que su propósito es que “futuras generaciones recuerden” el comprimo de la ex primera dama “con iniciativas de impacto social y comunitario”.

Esta ordena al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), junto con la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y la Compañía de Fomento Industrial, a colocar la rotulación necesaria en el parque que sirve de espacio educativo para enseñar a niños sobre las regulaciones del tránsito.

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“Esta Resolución Conjunta tiene el propósito de designar dichas instalaciones con el nombre de Irma Margarita ‘Maga’ Nevares de Rosselló, en reconocimiento a su compromiso con iniciativas dirigidas al bienestar social, la educación y la seguridad de las familias de Puerto Rico. Su legado de servicio público y su apoyo a proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las comunidades merecen ser recordados mediante una designación que perpetúe su nombre en una institución dedicada a la educación y la prevención”, lee la exposición de motivos de la medida.

El Parque Educativo de Seguridad en el Tránsito (Peset) está ubicado en la PR-129, en Arecibo. (Suministrada)

Nevares de Rosselló se casó con el exgobernador Pedro Rosselló el 9 de agosto de 1969, y fue primera dama entre 1993 y 2001.

Asimismo, es la madre del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, electo en las elecciones de 2016 y quien renunció al cargo en 2019, en medio de masivas protestas ciudadanas.

El DTOP expresó su apoyo a la medida. No obstante, el Municipio de Arecibo expresó su oposición, según quedó consignado en el informe que emitió la Comisión senatorial de Gobierno al recomendar la aprobación de la resolución conjunta.

“La persona homenajeada carece de un vínculo significativo con Arecibo, y (el Municipio) planteó que la denominación de un espacio público ubicado en el municipio debe reflejar la historia, los valores y las aportaciones de figuras vinculadas directamente con la comunidad arecibeña. Por ello, propuso que se considere otra figura ilustre o reconocida dentro de Arecibo para la designación del Peset”, estableció el informe positivo, firmado por el presidente de la Comisión de Gobierno, el senador Ángel Toledo.

La Resolución Conjunta del Senado 163 ahora debe pasar a la consideración de la Cámara de Representantes.