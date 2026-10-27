André Janones, el “general” de WhatsApp que movilizó a millones para impulsar el triunfo de Lula

( El Tiempo / GDA )

Luiz Inácio Lula da Silva, fue reelegido como presidente de Brasil para el periodo 2027 - 2031 tras vencer al senador y aspirante de derecha, Flávio Bolsonaro.

Con más del 99 % del conteo, el dirigente de izquierda acumuló más del 51 % de los votos, lo que representó más de 64 millones de respaldos en la segunda vuelta.

El “arquitecto” del triunfo de Lula da Silva en la segunda vuelta presidencial

En su primer discurso tras ser reelegido presidente de Brasil, Lula buscó al diputado André Janones. “Nuestro general”, le dijo en señal de agradecimiento por su rol clave en las redes sociales para lograr una remontada histórica el domingo frente a Flávio Bolsonaro.

Janones, que vestía una camiseta de la selección brasileña de fútbol, sonrió y abrazó a Luiz Inácio Lula da Silva.

A sus 42 años, este legislador por el populoso estado de Minas Gerais asumió un desafío que parecía imposible: revertir el favoritismo de Bolsonaro tras su victoria en la primera vuelta, algo que nadie lograba desde el fin de la dictadura en 1985.

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Para ello, este diputado jovial y de energía desbordante, se propuso ganar la batalla en las redes sociales, tradicionalmente de dominio de la derecha, a través del “Ejército de Lula”, un canal de difusión de WhatsApp que había creado en abril.

De los 60,000 seguidores que tenía tras la primera vuelta del 4 de octubre, saltó a casi once millones en tres semanas en este país hiperconectado.

Cada video selfi publicado por Janones en el canal tenía aires de ritual de batalla.

Al grito de “¡Explote Brasil!” subía la voz, movía su brazo de arriba abajo en señal de arenga y ordenaba a sus seguidores que distribuyeran su contenido proselitista en apoyo a Lula o críticas a Bolsonaro.

Lula da Silva reconoció la importancia de André Janones tras elecciones presidenciales

El miembro del Partido de los Trabajadores de Lula también dio consejos al mandatario, que casi le dobla la edad, y juntos hicieron la promesa de que el izquierdista se compraría su primer celular al llegar a los cinco millones de seguidores en el canal.

Janones lo acompañó cuando sacó el dispositivo de la caja.

“Nuestro ejército ahora tiene un general y tiene un mariscal, será el mayor ejército democrático del mundo”, le dijo al mandatario, que el martes cumplirá 81 años.

Lula reconoció la importancia de Janones para derrotar al hijo del exmandatario de derecha Jair Bolsonaro por casi puntos de diferencia.

“Tuvo un papel exponencial en esta campaña para levantar diariamente, por la mañana, por la tarde y por la noche, la moral de nuestras tropas”, dijo el mandatario en el hotel en Sao Paulo donde siguió el escrutinio.

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Más tarde, Janones reapareció al lado del izquierdista ante una multitud enloquecida en la emblemática Avenida Paulista, en Sao Paulo, para festejar la victoria.

Elo alentó a sus guerreros: “¡Que levanten la mano los soldados del Ejército de Lula!”.