¿Eva Prados o Manuel Natal para San Juan? La coordinadora del MVC responde

La coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Eva Prados, sostuvo que todavía es temprano para definir si ella o Manuel Natal aspirarán a la alcaldía de San Juan en 2028, mientras la colectividad evalúa su estrategia electoral, incluida la posibilidad de constituir un partido municipal en la capital.

“Yo diría que es muy temprano todavía para eso”, respondió Prados en entrevista en Lo de Hoy, de El Nuevo Día, al ser preguntada sobre una posible candidatura suya o una nueva aspiración de Natal.

“Manuel ha estado muy pendiente de todo lo que ha estado pasando en San Juan, pero también está apoyando a nivel nacional al movimiento”, añadió.

Prados indicó que ambos están enfocados en fortalecer la colectividad y en lograr que vuelva a posicionarse como una alternativa electoral. En ese proceso, destacó a San Juan como uno de los lugares donde el MVC podría aprovechar su respaldo para explorar otra modalidad de participación.

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“Tenemos desde San Juan que hemos logrado demostrar por dos períodos consecutivos una fuerza electoral importante. Así que San Juan es un buen ejemplo de cómo un posible partido municipal sería muy interesante en este próximo periodo electoral”, expresó.

La alternativa forma parte de un informe que recoge cinco opciones para participar en las elecciones de 2028: concurrir como partido estatal de manera independiente; establecer una alianza electoral en columnas separadas, como en 2024; integrar una alianza bajo una sola columna en la papeleta; o constituir partidos municipales o legislativos por petición.

Las propuestas serán evaluadas por la base del movimiento de cara a su asamblea del 13 de diciembre.

Prados explicó que la evaluación de partidos municipales y legislativos responde también a peticiones recibidas durante conversatorios y asambleas distritales previas a la presentación del informe.

Aunque las modalidades requieren recoger endosos, sostuvo que ofrecen flexibilidad para concentrar esfuerzos en lugares donde el movimiento tiene estructura y respaldo electoral.

Según planteó, las exigencias del Código Electoral sobre un mínimo de candidaturas pueden obligar a una colectividad a presentar aspirantes en municipios donde todavía no cuenta con una organización o no tiene interés en competir.

“Lo primero que sería ideal que este Código Electoral permitiera son las candidaturas coaligadas que permitió por décadas. Pero no es una realidad del momento”, manifestó.

La dirigente también aseguró que activistas ambientales le han planteado la posibilidad de establecer partidos municipales en lugares donde mantienen luchas por la protección de las playas, y mencionó a Cabo Rojo y Rincón.

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“No creo que debamos subestimar el potencial de estos tipos de partidos”, afirmó.

La alianza sigue sobre la mesa

Prados sostuvo que la posibilidad de una nueva alianza electoral mantiene respaldo dentro del MVC, aunque las demás alternativas también están bajo evaluación.

“El movimiento se inclina siempre a apostar alianzas. Así que, por supuesto, yo creo que la posibilidad de una alianza sigue estando ahí, sigue teniendo mucho apoyo al interior del movimiento. Pero también estas otras modalidades se están evaluando con mucha seriedad”, expresó.

A preguntas sobre la opción de concurrir junto al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) bajo una sola columna en la papeleta, Prados aclaró que todavía no han iniciado conversaciones formales sobre esa modalidad.

Explicó que primero buscan contar con el aval de su base, como ocurrió antes del inicio de los diálogos oficiales para la alianza de 2024.

Por otra parte, Prados rechazó el planteamiento de que el PIP le hubiera quitado votos al MVC en las pasadas elecciones.

“Yo no creo que haya definitivamente ningún robo de votos en ningún sentido. Yo creo que lo más interesante del proceso fue ver cómo Victoria Ciudadana sí cumplió con sus objetivos electorales de mover muchísimos votos hacia la gobernación”, sostuvo.

La coordinadora general puntualizó que la apuesta del movimiento por las alianzas trasciende los acuerdos con el PIP.