“Paremos ya”: hermana de William Rivera desmiente mensajes falsos sobre su seguridad

La hermana de William Rivera Sánchez, quien se quitó la vida tras confesar dos asesinatos la semana pasada, denunció mensajes con información falsa sobre su seguridad publicados en las redes sociales.

En su página de Facebook, Karla Michelle compartió una imagen que muestra la publicación de una persona con información falsa incluyendo un diseño para que parezca la noticia de un medio de comunicación fidedigno, indicando que había sido baleada.

“Hay qué tener el corazón bien podrido o realmente ni tener corazón para jugar con una noticia así”, expresó.

Agregó que “no le es suficiente creerse jueces, testigos, jurados, abogados, especialistas en fraude etc para juzgar a Willito” y “ahora también quieren crear caos anunciando mi muerte”.

“Pero qué les pasa santo Dios”, lamentó.

Señaló que “gracias a Dios que me cuida y me protege de todo mal estoy bien”.

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“Hay familias sufriendo por todo esto. Paremos ya!! Mis nervios ya no aguantan más caos”, exhortó.

Un día antes, manifestó en un mensaje público que “han sido días sumamente duros y con tantas cosas corriendo en mi mente”.

“Pero solo le pido a Dios que me deje lo bueno. Estos momentos de risa, relajos, lágrimas, viajes, conversaciones, consejos, jalones de pelo (literal) y que me ayude a aliviar mi corazón destrozado”, expresó.

“Nadie está preparado para una pérdida de esta magnitud pero repito me quedo con lo bueno. Eras el mejor para mi, te amo”, añadió.

El caso se remonta al pasado viernes, cuando Rivera Sánchez, de 45 años, publicó un vídeo en su Facebook confesando que asesinó al abogado Luis Quiñones González y el exactivista estadista Félix Plaud, alegando que le debían dinero que les había prestado para inversiones.