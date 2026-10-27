Kylian Mbappé se disculpa por un comentario sobre el “dictador chino”

PEKÍN — La estrella del fútbol Kylian Mbappé se disculpó por unos comentarios en los que, al parecer, se refirió a Mao Zedong, el líder fundador de la China comunista, como un dictador, tras recibir reacciones negativas y perder acuerdos comerciales con tres empresas chinas distintas.

“Mi comentario fue desafortunado, y ahora comprendo que ha ofendido a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo”, declaró Mbappé en un comunicado. “Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. Esa no era, en absoluto, mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente”.

El rostro del delantero francés aparece en anuncios por toda China, desde las estaciones de metro hasta el interior de los ascensores.

El fabricante de bebidas Dongpeng, el gigante lácteo Mengniu y el productor de queso Milkground anunciaron el martes, en comunicados redactados de forma similar, que ponían fin a sus acuerdos con la estrella del fútbol; cada uno de ellos señaló que se opone a “cualquier palabra o acción que hiera el sentimiento nacional”.

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Las empresas no especificaron qué motivó sus decisiones, pero publicaron sus comunicados después de que circulara en X un vídeo en el que parecía verse a Mbappé siendo entrevistado antes de participar en el programa francés de entrevistas en línea The Bridge.

En el vídeo, le preguntan a Mbappé cuál es su meme favorito sobre sí mismo, y la estrella del fútbol responde que era “un vídeo que alguien hizo de un tipo... creo que era un dictador chino”, antes de que el vídeo muestre una imagen manipulada en la que aparece el rostro de Mbappé sobre el cuerpo de Mao Zedong, vestido con su traje azul.

Los aficionados al fútbol en Internet llaman en broma “dictador” a la estrella —de quien se dice que eclipsa a muchos de sus compañeros e incluso a los equipos en los que juega—, y circulan ampliamente memes que lo muestran como Mao u otros líderes autocráticos.

La agencia Associated Press no pudo ponerse en contacto de inmediato con los representantes de Mbappé para recabar sus comentarios.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, respondió a una pregunta sobre la polémica afirmando que “las palabras y acciones que hieren los sentimientos del pueblo chino se encontrarán, naturalmente, con la oposición conjunta de todos los sectores de la sociedad china”.

La plataforma de redes sociales RedNote se sumó a las críticas y señaló en un comunicado aparte que la empresa tenía un acuerdo de contenidos con Mbappé que finalizaba el 31 de diciembre de 2024, y que “retirará los materiales promocionales relacionados”. Asimismo, expresó su oposición a “cualquier conducta que hiera el sentimiento nacional”.

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La cuenta de Mbappé en RedNote dejó de aceptar nuevos seguidores el martes.

Mbappé ha participado en campañas publicitarias en China para productos que van desde bebidas con electrolitos hasta leche y queso. En un anuncio de Dongpeng, Mbappé pronuncia un eslogan en chino; en un anuncio de Mengniu, aparece junto a la estrella argentina del fútbol Lionel Messi.

En las redes sociales chinas ya había varios comentarios que criticaban a Mbappé.

Las etiquetas “Dongpeng pone fin a su colaboración con Mbappé” y “Varias marcas ponen fin a sus colaboraciones con Mbappé” encabezaron la lista de tendencias de Weibo. También fue tendencia “Los aficionados al fútbol boicotean a Mbappé”, y algunos usuarios expresaron su enfado por sus comentarios o le dijeron que no fuera a China.

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