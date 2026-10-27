Mbappé pierde patrocinadores chinos por un meme

El rostro de la estrella del fútbol francés Kylian Mbappé aparece en anuncios por toda China, desde estaciones de metro hasta ascensores, pero ahora al menos tres empresas están rompiendo sus vínculos con el capitán de la selección nacional después de que este hiciera unos comentarios en los que, al parecer, se refería a Mao Zedong, el líder fundador de la China comunista, como un dictador.

El fabricante de bebidas Dongpeng, el gigante lácteo Mengniu y el fabricante de quesos Milkground anunciaron el martes, en comunicados redactados en términos similares, que ponían fin a sus acuerdos con la estrella del fútbol, y cada uno de ellos afirmó que se opone a “cualquier palabra o acción que hiera el sentimiento nacional”.

Las empresas no especificaron qué motivó sus decisiones, pero publicaron sus comunicados después de que circulara en X un vídeo en el que parecía verse a Mbappé siendo entrevistado antes de participar en el programa de entrevistas francés en línea “The Bridge”.

En el vídeo, le preguntan a Mbappé cuál es su meme favorito sobre sí mismo, y la estrella del fútbol responde que era “un vídeo que hizo alguien de un tipo... Creo que era un dictador chino”, antes de que el vídeo muestre una imagen retocada en la que aparece el rostro de Mbappé sobre el cuerpo de Mao Zedong, vestido con un traje azul.

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Los aficionados al fútbol en Internet se refieren en tono de broma a la estrella —de quien se dice que eclipsa a muchos de sus compañeros de equipo e incluso a los equipos en los que juega— como un dictador, y circulan ampliamente memes en los que aparece como Mao u otros líderes autocráticos.

La agencia Associated Press no pudo ponerse en contacto de inmediato con los representantes de Mbappé para recabar sus comentarios.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, respondió a una pregunta sobre la polémica afirmando que “las palabras y acciones que hieren los sentimientos del pueblo chino se encontrarán, naturalmente, con la oposición conjunta de todos los sectores de la sociedad china”.

La plataforma de redes sociales RedNote se sumó a las críticas y afirmó en un comunicado independiente que la empresa tenía un acuerdo de colaboración en materia de contenidos con Mbappé que finalizaba el 31 de diciembre de 2024, y que “eliminaría los materiales promocionales relacionados”. Asimismo, expresó su oposición a “cualquier conducta que atente contra el sentimiento nacional”.

La cuenta de Mbappé en RedNote no aceptaba nuevos seguidores el martes.

Mbappé ha participado en campañas publicitarias en China para productos que van desde bebidas electrolíticas hasta leche y queso. En un anuncio de Dongpeng, Mbappé pronuncia un eslogan en chino; en otro de Mengniu, aparece junto a la estrella argentina del fútbol Lionel Messi.

En las redes sociales chinas ya había varios comentarios en los que se criticaba a la estrella del fútbol.

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Los hashtags “Dongpeng pone fin a su colaboración con Mbappé” y “Varias marcas ponen fin a sus colaboraciones con Mbappé” encabezaron la lista de tendencias de Weibo. “Los aficionados al fútbol boicotean a Mbappé” también fue tendencia, y algunos usuarios expresaron su enfado por sus comentarios o le pidieron que no viniera a China.

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