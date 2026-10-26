El Real Madrid de Mourinho frena al Barcelona con dos goles de Mbappé

Barcelona - Kylian Mbappé facturó dos goles y el Real Madrid venció el domingo 2-1 al líder Barcelona para volver a meterse en la pelea por el título.

En el primer clásico de la temporada, Mbappé marcó en el tramo final de cada tiempo para el Madrid, incluido el gol de la victoria a los 87 minutos. Raphinha anotó para el Barcelona a los 61.

El tanto del triunfo fue el gol número 100 de Mbappé en 116 partidos con el Madrid. El técnico del Madrid José Mourinho celebró con un deslizamiento de rodillas en la línea de banda del estadio Camp Nou.

“Esta es una gran victoria, pero cuando volvamos al trabajo no voy a dejar que la gente tenga la cabeza en la luna”, declaró Mourinho, quien festejó una victoria en su primer partido en el feudo azulgrana desde que regresó para dirigir al acérrimo rival del Barça.

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El resultado puso fin al intento del Barça de convertirse en el primer equipo en ganar sus primeros 10 partidos de La Liga. Había igualado el récord de las nueve victorias en nueve partidos del Madrid en 1968-69.

El Madrid se mantuvo en el tercer puesto, pero se acercó a tres puntos del Barça. El Atlético de Madrid marcha segundo, a dos puntos de los azulgranas.

“Este partido es uno en el que salíamos a tres, seis o nueve puntos Obviamente que si sales a nueve, es pesado psicológicamente. Si sales a seis, salimos equilibrados, aún con un enfrentamiento directo en el (estadio Santiago) Bernabéu. Y salir a tres es diferente, obviamente”, indicó Mourinho. “Y el modo en el que hemos ganado también es diferente. Porque se puede ganar con suerte, pero lo hicimos con tranquilidad y todos los méritos”.

Bien posicionado en el campo, el Madrid ofreció tal vez su mejor versión en buen tiempo, mostrándose con oficio al momento de defender y desplegándose con criterio al tener el balón.

Se esperaba que Rodri Hernández y Pedri iba a marcar la pauta por el Barcelona en el mediocampo, pero el trabajo eficaz de Arda Güler, Bernardo Silva y Jude Bellingham fue clave para el equipo de Mourinho.