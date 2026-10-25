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El Hipódromo Camarero podría cambiar de manos tras casi 20 años

Versiones sobre el interés de varios grupos locales y extranjeros cobran fuerza, mientras la empresa operadora rompe el silencio sobre una posible venta

25 de octubre de 2026 - 5:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Camarero Racetrack es propietaria del hipódromo de Canóvanas desde 2007, cuando adquirió sus operaciones por $37 millones. (Suministrada)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Canóvanas - Los rumores sobre un posible cambio de propietarios en el Hipódromo Camarero cobran fuerza.

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Aunque la empresa Camarero Racetrack no ha confirmado ninguna negociación, varios grupos locales y extranjeros estarían interesados en asumir las operaciones del principal recinto hípico de Puerto Rico, que mantiene actividad durante los 12 meses del año.

“No hay nada concreto”, expresó María Mari, vicepresidenta senior de Camarero Racetrack, empresa que actualmente administra las instalaciones.

Las versiones sobre una posible venta circularon este domingo por los pasillos del hipódromo, ubicado en Canóvanas y que en diciembre será sede de la Serie Hípica del Caribe.

Camarero Racetrack, una empresa de capital puertorriqueño, opera el hipódromo desde 2007. Su presidente es el empresario boricua Ervin Rodríguez, quien también es propietario de caballos de carrera.

El complejo ocupa unas 265 cuerdas de terreno en Canóvanas y genera hasta 500 empleos.

Según publicaciones de 2007, la empresa adquirió las operaciones del hipódromo por $65 millones. En aquel momento, la compañía operaba bajo el nombre de Camarero Group.

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Hipódromo CamareroHipismo puertorriqueñoHipismoCanóvanas
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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