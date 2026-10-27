Entre disfraces, caballos y sana competencia

Bayamón - Con caballos disfrazados de dálmatas, dragones y otros personajes, 44 jinetes de todas las edades se dieron cita al Gran Día Ecuestre en el Parque, celebrado recientemente en las instalaciones del Centro Ecuestre Internacional de Puerto Rico, en el Parque Nacional Julio Enrique Monagas, en Bayamón.

La lluvia no impidió que los jóvenes atletas de cinco escuelas ecuestres compitieran en distintas categorías de equitación de salto, disciplina deportiva en que cada binomio (dúo compuesto por un jinete y su caballo) debe superar una serie de obstáculos, siguiendo un orden determinado y en el menor tiempo posible.

Las categorías varían según la altura de las vallas u obstáculos a saltar, que van desde semillero (con los palos en el suelo) y cruceta (con los palos cruzados) para los principiantes, hasta obstáculos que miden desde 0.60 metros hasta 1.30 metros de altura, informó Jorge Díaz Irizarry, miembro de la junta de la Asociación de Padres Ecuestres de Monagas (APEM).

PUBLICIDAD

“Organizamos 10 eventos al año, incluyendo este que es de Halloween, en que los niños se disfrazan y pintan y disfrazan a los caballos”, agregó Jorge Díaz Mayoral, miembro de la junta de la APEM.

Sarah Kraemer Acevedo, de 12 años y vecina de Guaynabo, fue al evento disfrazada de “Astrid”, personaje de la película “How to Train Your Dragon”. “Me encanta la amistad que formas con los caballos y que cada día aprendes algo nuevo de ellos”, expresó sobre la equitación, en la que lleva seis años. “Este deporte te enseña a no ser egoísta porque todo lo haces con tu caballo. Cuando algo sale mal, no le echas la culpa al caballo; asumes tu responsabilidad y trabajas para mejorar”, expresó.

Para Emilio Pérez La Cruz, de 16 años y residente en Guaynabo, esta disciplina no solo une al jinete con su caballo, sino también con otros atletas y amantes del deporte. “Aquí uno puede hacer amistad con gente de cualquier edad porque el deporte nos une a todos”, aseguró el joven, que compitió disfrazado del personaje “Tuffnut”, de “How to Train Your Dragon”.

De acuerdo con el instructor de equitación Ramón “Berti” Zequeira, este deporte ayuda a niños y jóvenes a desarrollar no solo su condición física, sino también sus destrezas motoras y sensoriales “porque tienes que sentir el caballo y sus reacciones; aprender lo importante que es el caballo y su bienestar”. Agregó que, como instructor en el Parque Julio Enrique Monagas, su función no se limita a enseñarles a montar, pues busca que cada alumno “aprenda a entender el caballo y como el caballo lo entienda a él”.

PUBLICIDAD

Jan Kraemer, miembro de la junta de la APEM y padre de Sarah, mencionó que el deporte ayuda a los jóvenes a reducir su exposición a dispositivos electrónicos y aumentar su tiempo en contacto con la naturaleza, además de desarrollar coordinación física y adquirir destrezas de responsabilidad, resiliencia y manejo de la frustración.