Hallan cuerpo de un hombre baleado en Dorado
La Policía indicó que el caso fue reportado a eso de las 8:35 a.m.
27 de octubre de 2026 - 8:59 AM
27 de octubre de 2026 - 8:59 AM
El cuerpo baleado de un hombre fue hallado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este martes, en Dorado.
Los hechos fueron reportados a eso de las 8:35 a.m., en el kilómetro 2 de la PR-679, cerca de un negocio en el sector Tiburón, en el barrio Espinoza, según la Uniformada.
De acuerdo con la información preliminar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre tirado sobre el pavimento “con herida de bala”.
La identidad del hombre ni las circunstancias de su fallecimiento fueron establecidas de inmediato.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Bayamón fueron avisados para hacerse cargo de la pesquisa.
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