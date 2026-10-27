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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan cuerpo de un hombre baleado en Dorado

La Policía indicó que el caso fue reportado a eso de las 8:35 a.m.

27 de octubre de 2026 - 8:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cuerpo fue encontrado en el kilómetro 2 de la carretera PR-679. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cuerpo baleado de un hombre fue hallado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la mañana de este martes, en Dorado.

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Los hechos fueron reportados a eso de las 8:35 a.m., en el kilómetro 2 de la PR-679, cerca de un negocio en el sector Tiburón, en el barrio Espinoza, según la Uniformada.

De acuerdo con la información preliminar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre tirado sobre el pavimento “con herida de bala”.

La identidad del hombre ni las circunstancias de su fallecimiento fueron establecidas de inmediato.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la región de Bayamón fueron avisados para hacerse cargo de la pesquisa.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsDorado
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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