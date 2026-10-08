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Capturan a un prófugo durante allanamiento en Río Piedras

La Policía arrestó a cuatro personas durante varias intervenciones esta madrugada

8 de octubre de 2026 - 8:51 AM

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La Policía indicó que al prófugo le ocuparon cocaína, municiones y parafernalia. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La captura de un prófugo y la ocupación de cientos de piezas de evidencia fueron parte del saldo de varios allanamientos de la Policía en la madrugada de hoy, jueves, en varios cuatro municipios, incluyendo San Juan.

RELACIONADAS

El inspector Joey Fontánez, director de la División de Inteligencia y Arrestos, informó que, en ese pueblo, en la zona de Río Piedras, diligenciaron órdenes de allanamientos en dos apartamentos del residencial El Flamboyán.

Uno de los detenidos fue identificado como Manuel Emilio Romero, de 27 años, quien se encontraba prófugo desde 2025.

Fontánez agregó que le ocuparon cocaína, municiones y parafernalia, y se alega que usurpó uno de los apartamentos del complejo de vivienda pública.

Mientras, en el segundo apartamento arrestaron a otro hombre, también de 27 años, después de que le ocuparan marihuana, cocaína, cargadores de pistola Glock y municiones. También se le atribuye la usurpación de un apartamento.

Según Fontánez, también llevaron a cabo intervenciones en Carolina, Luquillo y Cidra con un saldo de tres personas detenidas, así como la ocupación de un arma y sustancias controladas.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoAllanamientosArrestos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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