Organizaciones comunitarias, ambientales y políticas se unieron a la convocatoria de decenas de sindicatos y gremios para participar en el Día de Indignación Nacional, que se llevará a cabo este viernes, 27 de noviembre, a las 9:00 a.m., frente al Estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

Los grupos convocantes denunciaron que Puerto Rico atraviesa una crisis que golpea a las familias trabajadoras en todos los aspectos de sus vidas. Entre los principales reclamos señalaron los aumentos constantes en el costo de vida, los apagones, los salarios estancados, las pensiones insuficientes, las deudas gubernamentales con los transportistas escolares y el deterioro acelerado de los servicios esenciales.

Asimismo, denunciaron el constante aumento al costo de vida, que incluye alimentos, vivienda y energía eléctrica, lo que limita el poder adquisitivo. Esta realidad contrasta con la fecha que escogieron para la manifestación, el Viernes Negro, una festividad que promueve el consumo mientras familias puertorriqueñas enfrentan dificultades para tener cubrir sus necesidades básicas.

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“Mientras nos invitan a llenar los centros comerciales, hay familias que no tienen con qué llenar sus neveras ni con qué pagar sus cuentas”, expresó el presidente de la Federación de Porteadores Escolares de Puerto Rico, José Rosado.

Rosado recordó que los transportistas escolares también forman parte de esta lucha y reclamó el pago de las deudas que mantiene el gobierno con el sector, así como el respeto al trabajo de quienes garantizan el transporte de los estudiantes.

En tanto, el presidente de la Unión General de Trabajadores (UGT), Edwin Méndez, sostuvo que el gobierno de Jenniffer González tiene una deuda acumulada insostenible con la clase trabajadores.

El líder sindical aseguró que hay empleados públicos que llevan hasta 16 años sin ver un aumento salarial. Asimismo, destacó la realidad de miles de pensionados, quienes en el ocaso de su vida y tras dedicar su vida al servicio público, se les dificulta cubrir sus necesidades básicas.

“No podemos aceptar que trabajar toda una vida termine siendo una condena a la pobreza. Mientras todo aumenta, nuestros salarios y nuestras pensiones permanecen rezagados”, consideró.

Para facilitar la asistencia de sectores diversos de todo el archipiélago, las organizaciones informaron que contarán con rutas de transportación desde 62 municipios, incluyendo Vieques y Culebra, hasta la manifestación del viernes. Los horarios, puntos de encuentro y contactos de coordinación serán divulgados a través de las organizaciones participantes.

Previo a la celebración del Día de la Indignación Nacional, los maestros y maestras hicieron una exitosa convocatoria al Día de la Indignación Magisterial, que lideró la Federación de Maestros. Su presidenta, Mercedes Martínez, destacó que, de materializarse el pago parcial de la carrera magisterial, que la gobernadora anunció el jueves, esto no atendería las necesidades apremiantes del magisterio en cuanto a una escala salarial justa y un retiro digno.

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1 / 9 | Entre pancartas y reclamos: maestros se manifiestan en el Viejo San Juan. Cientos de maestros y empleados públicos llegaron hasta la Plaza Colón, en el Viejo San Juan, para exigir mejores condiciones laborales, incluyendo el pago de los cerca de $90.4 millones que se les adeuda por concepto de la carrera magisterial, así como la restitución de un retiro digno. - Xavier Araújo 1 / 9 Entre pancartas y reclamos: maestros se manifiestan en el Viejo San Juan Cientos de maestros y empleados públicos llegaron hasta la Plaza Colón, en el Viejo San Juan, para exigir mejores condiciones laborales, incluyendo el pago de los cerca de $90.4 millones que se les adeuda por concepto de la carrera magisterial, así como la restitución de un retiro digno. Xavier Araújo Compartir

“Defendemos una educación pública de calidad, con escuelas públicas bien presupuestadas, con los recursos, el personal y las condiciones necesarias para garantizar el derecho de nuestros estudiantes a recibir una educación digna”, subrayó la líder magisterial.

En ese sentido, Martínez reclamó un financiamiento adecuado para que la Universidad de Puerto Rcio cumpla con su misión de ofrecer educación superior accesible y de calidad, para impulsar el desarrollo social y económico de Puerto Rico.

“La educación pública, desde las escuelas hasta la Universidad de Puerto Rico, es un servicio esencial y un derecho que tenemos que defender”, enfatizó.

A la convocatoria, se unieron grupos ambientalistas como Sierra Club, El Puente y Defiende Cabo Rojo expresaron su indignación ante las amenazas contra el ambiente, los recursos naturales y las comunidades.

Entre sus reclamos destacaron la justicia ambiental y climática, el derecho al agua, la discusión del Plan de Cambio Climático, la protección de las costas, el acceso público a las playas y la defensa de las comunidades frente al desplazamiento y la privatización de los bienes comunes.

Asimismo, denunciaron que la reforma de permisos podría representar amenazas al patrimonio natural y cultural, con el desarrollo de megaproyectos, como Esencia. Advirtieron que, bajo la excusa del desarrollo y la agilización de permisos, no se pueden destruir los ecosistemas, debilitar las protecciones ambientales ni desplazar a las comunidades.