Sindicatos convocan a una manifestación nacional: “El país ha llegado a un punto de quiebre”

Salarios estancados y espacios de trabajo que no reciben el mantenimiento adecuado, dinero no devengado por labor realizada y la amenaza de legislación contra sus condiciones de empleo... Los reclamos de empleados de los sectores de educación, seguridad y transporte, entre otros, tienen mucho en común y, ante esto, organizaciones profesionales y sindicales que los agrupan convocaron al país a una manifestación el próximo viernes, 27 de noviembre, en Hato Rey.

La convocatoria fue bautizada como un “Día de Indignación Nacional” y es el seguimiento al “Día de Indignación Magisterial”, el pasado 5 de noviembre, cuando cientos de maestros y otros trabajadores marcharon en el Viejo San Juan hacia La Fortaleza.

“El país ha llegado a un punto de quiebre; ante el atropello sistemático contra la vida, los recortes a las pensiones y la privatización desmedida de nuestros servicios esenciales, toca expresar nuestra indignación”, apuntó la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), María del Mar Rosa Rodríguez.

La fecha lleva un mensaje claro, señaló.

“Sí, (es) el día de ‘Black Friday’. En Puerto Rico, el inicio de la navidad es el día después de Acción de Gracias, pero el llamado del ‘Black Friday’, en esta situación que vive nuestro país, es insultante. Promover el consumismo navideño en un país en quiebra y en crisis, que nos lleva a endeudarnos más, no es el inicio navideño que queremos y merecemos”, manifestó Rosa Rodríguez, en conferencia de prensa.

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La manifestación iniciaría a las 9:00 a.m., frente al estadio Hiram Bithorn, que queda en las inmediaciones del centro comercial más grande de Puerto Rico.

El presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado; la presidenta de la APPU, María del Mar Rosa; el vicepresidente de la Federación de Maestros, Miguel Rivera; y la presidenta del Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias, Liz Colón, durante la conferencia de prensa. (Suministrada)

El presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado Rolón, aseguró que transportistas ayudarán a quienes interesen llegar a San Juan ese día.

El vicepresidente de la Federación de Maestros, Miguel Rivera, expresó que la manifestación servirá de foro para elevar los reclamos de trabajadores de los sectores público y privado. De parte del magisterio, reiteró el llamado para que el gobierno desembolse los $90.4 millones que se identificaron para saldar la deuda con miles de maestros por concepto de la Carrera Magisterial, así como que se restablezca un retiro digno.

Rosado Rolón, del mismo modo, reclamó que el gobierno debe saldar la deuda de $9.5 millones que mantiene con decenas de proveedores de transportación escolar.

Ambos se hicieron eco de reclamos del Sindicato de Bomberos Unidos, la Unión Independiente Auténtica (UIA) y la Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud (ULEES) a favor de mejores condiciones laborales y el freno de medidas legislativas que atentan contra sus empleos.

“Para la gente que quiere quedarse en este país, las navidades en Puerto Rico son alegría, son celebración de la vida plena. Eso requiere salarios dignos y un país que funcione para la gente”, expresó Rosa Rodríguez, quien también expuso cómo todos los gremios que representan empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tienen los mismos reclamos, por primera vez, a favor de ajustes salariales y que se atiendan controversias con sus convenios colectivos, entre otros.

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1 / 9 | Entre pancartas y reclamos: maestros se manifiestan en el Viejo San Juan. Cientos de maestros y empleados públicos llegaron hasta la Plaza Colón, en el Viejo San Juan, para exigir mejores condiciones laborales, incluyendo el pago de los cerca de $90.4 millones que se les adeuda por concepto de la carrera magisterial, así como la restitución de un retiro digno. - Xavier Araújo 1 / 9 Entre pancartas y reclamos: maestros se manifiestan en el Viejo San Juan Cientos de maestros y empleados públicos llegaron hasta la Plaza Colón, en el Viejo San Juan, para exigir mejores condiciones laborales, incluyendo el pago de los cerca de $90.4 millones que se les adeuda por concepto de la carrera magisterial, así como la restitución de un retiro digno. Xavier Araújo Compartir

La presidenta del Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias, Liz Colón Alicea, señaló que exigen la derogación de la reforma laboral, un alza al salario mínimo y un freno a los constantes aumentos en el costo de la luz.

“Hemos visto cómo nuestras condiciones de vida y trabajo se deterioran, mientras se exprime el país para pagar una deuda ilegítima y, mientras tanto, nuestros gobernantes se llenan los bolsillos con el dinero que, supuestamente, no hay”, expuso Colón Alicea.