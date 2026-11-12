Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Shop.pr
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Vídeos
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Avisos
Edictos
Esquelas
Especiales
12 de noviembre de 2026
91°Lluvias aisladas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sindicatos convocan a una manifestación nacional: “El país ha llegado a un punto de quiebre”

El “Día de Indignación Nacional” se llevará a cabo el viernes, 27 de noviembre, justo después del Día de Acción de Gracias

12 de noviembre de 2026 - 1:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Organizaciones que representan a maestros y otros trabajadores participaron, el 5 de noviembre, en el Día de Indignación Magisterial en Viejo San Juan. (Xavier Araújo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Salarios estancados y espacios de trabajo que no reciben el mantenimiento adecuado, dinero no devengado por labor realizada y la amenaza de legislación contra sus condiciones de empleo... Los reclamos de empleados de los sectores de educación, seguridad y transporte, entre otros, tienen mucho en común y, ante esto, organizaciones profesionales y sindicales que los agrupan convocaron al país a una manifestación el próximo viernes, 27 de noviembre, en Hato Rey.

RELACIONADAS

La convocatoria fue bautizada como un “Día de Indignación Nacional” y es el seguimiento al “Día de Indignación Magisterial”, el pasado 5 de noviembre, cuando cientos de maestros y otros trabajadores marcharon en el Viejo San Juan hacia La Fortaleza.

“El país ha llegado a un punto de quiebre; ante el atropello sistemático contra la vida, los recortes a las pensiones y la privatización desmedida de nuestros servicios esenciales, toca expresar nuestra indignación”, apuntó la presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), María del Mar Rosa Rodríguez.

La fecha lleva un mensaje claro, señaló.

“Sí, (es) el día de ‘Black Friday’. En Puerto Rico, el inicio de la navidad es el día después de Acción de Gracias, pero el llamado del ‘Black Friday’, en esta situación que vive nuestro país, es insultante. Promover el consumismo navideño en un país en quiebra y en crisis, que nos lleva a endeudarnos más, no es el inicio navideño que queremos y merecemos”, manifestó Rosa Rodríguez, en conferencia de prensa.

La manifestación iniciaría a las 9:00 a.m., frente al estadio Hiram Bithorn, que queda en las inmediaciones del centro comercial más grande de Puerto Rico.

El presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado; la presidenta de la APPU, María del Mar Rosa; el vicepresidente de la Federación de Maestros, Miguel Rivera; y la presidenta del Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias, Liz Colón, durante la conferencia de prensa.
El presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado; la presidenta de la APPU, María del Mar Rosa; el vicepresidente de la Federación de Maestros, Miguel Rivera; y la presidenta del Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias, Liz Colón, durante la conferencia de prensa. (Suministrada)

El presidente de la Federación de Porteadores Escolares, José Rosado Rolón, aseguró que transportistas ayudarán a quienes interesen llegar a San Juan ese día.

El vicepresidente de la Federación de Maestros, Miguel Rivera, expresó que la manifestación servirá de foro para elevar los reclamos de trabajadores de los sectores público y privado. De parte del magisterio, reiteró el llamado para que el gobierno desembolse los $90.4 millones que se identificaron para saldar la deuda con miles de maestros por concepto de la Carrera Magisterial, así como que se restablezca un retiro digno.

Rosado Rolón, del mismo modo, reclamó que el gobierno debe saldar la deuda de $9.5 millones que mantiene con decenas de proveedores de transportación escolar.

Ambos se hicieron eco de reclamos del Sindicato de Bomberos Unidos, la Unión Independiente Auténtica (UIA) y la Unidad Laboral de Enfermeras y Empleados de la Salud (ULEES) a favor de mejores condiciones laborales y el freno de medidas legislativas que atentan contra sus empleos.

“Para la gente que quiere quedarse en este país, las navidades en Puerto Rico son alegría, son celebración de la vida plena. Eso requiere salarios dignos y un país que funcione para la gente”, expresó Rosa Rodríguez, quien también expuso cómo todos los gremios que representan empleados de la Universidad de Puerto Rico (UPR) tienen los mismos reclamos, por primera vez, a favor de ajustes salariales y que se atiendan controversias con sus convenios colectivos, entre otros.

Cientos de maestros y empleados públicos llegaron hasta la Plaza Colón, en el Viejo San Juan, para exigir mejores condiciones laborales, incluyendo el pago de los cerca de $90.4 millones que se les adeuda por concepto de la carrera magisterial, así como la restitución de un retiro digno.A la convocatoria de la Federación de Maestros y la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Únete), se unieron grupos sindicales como la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), el Sindicato de Bomberos, la Unión Independiente Autentica (UIA), la Central General de Trabajadores y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU)."Justicia salarial" y "retiro digno" fueron algunos de los mensajes que marcaron las pancartas de la jornada.
1 / 9 | Entre pancartas y reclamos: maestros se manifiestan en el Viejo San Juan. Cientos de maestros y empleados públicos llegaron hasta la Plaza Colón, en el Viejo San Juan, para exigir mejores condiciones laborales, incluyendo el pago de los cerca de $90.4 millones que se les adeuda por concepto de la carrera magisterial, así como la restitución de un retiro digno. - Xavier Araújo

La presidenta del Sindicato Auténtico de Manejadores de Emergencias, Liz Colón Alicea, señaló que exigen la derogación de la reforma laboral, un alza al salario mínimo y un freno a los constantes aumentos en el costo de la luz.

“Hemos visto cómo nuestras condiciones de vida y trabajo se deterioran, mientras se exprime el país para pagar una deuda ilegítima y, mientras tanto, nuestros gobernantes se llenan los bolsillos con el dinero que, supuestamente, no hay”, expuso Colón Alicea.

“Como gremios de educación, salud, manejo de emergencias, transporte, universidad pública y servicios esenciales, nos unimos en una sola voz par invitar a toda la ciudadanía a expresar su indignación en este muy necesario Día de la Indignación Nacional. Más allá de partidos, ideologías o diferencias, aquí somos un pueblo que merecemos más”, añadió.

Tags
ManifestacionesEmpleados públicosFederación de MaestrosAsociación Puertorriqueña de Profesores UniversitariosEnfermerosBomberos de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 12 de noviembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: