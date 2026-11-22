Hallan casquillos de bala en carretera de Cupey
Los artículos fueron recogidos como evidencia
22 de noviembre de 2026 - 2:41 PM
22 de noviembre de 2026 - 2:41 PM
Una llamada anónima alertó a las autoridades sobre disparos en la carretera PR-844, kilómetro 2.7 del camino Iglesia en Cupey.
Según un informe de la Policía, al llegar a la escena, agentes encontraron siete casquillos de bala calibre .40.
El personal de la División de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan ocupó la evidencia como parte de la investigación.
No hubo personas heridas o propiedad dañada en estos eventos.
La denuncia inicial fue investigada por la agente Marielys Morales del precinto de Cupey.
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