Un hombre sufrió un accidente este domingo mientras conducía una motocicleta en la PR-130, kilómetro 8.7 en Hatillo.

Según un informe de la Policía, el individuo identificado como Alex Manuel Serrano Ponce, de 27 años, corría la motora en una sola rueda mientras sostenía la otra en el aire, lo que provocó que perdiera el control e impactara la parte posterior de un Hyundai Elantra del 2012 conducido por un septuagenario que se disponía a entrar a su residencia.

Debido al accidente, Serrano Ponce perdió dos dientes y sufrió una cortadura en el labio como parte del accidente. No obstante, se encontraba estable y fue transportado al hospital Centro Médico en San Juan.

A Serrano Ponce se le realizaría una prueba de sangre para determinar cuánto alcohol, si alguno, tenía en el sistema.

Ninguno de los vehículos involucrados en el accidente fueron ocupados.