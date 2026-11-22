El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en la tarde del domingo, una advertencia de inundaciones para varios municipios ante fuertes lluvias que afectan la región.

Según un boletín emitido por la agencia federal, los municipios bajo advertencia son Arroyo, Guayama, Maunabo, Patillas y Yabucoa, Dorado, San Juan, Toa Baja y Trujillo Alto hasta las 4:00 p.m.

Y hasta las 5:00 p.m. incluyeron Caguas, Gurabo, Humacao, Juncos, Las Piedras, Naguabo, y San Lorenzo.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

El SNM también emitió un aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Bayamón, Cataño, Guaynabo y Toa Baja hasta las 5:00 p.m.

Entre los impactos que se esperan en estas zonas figuran inundaciones menores en áreas bajas o con poco drenaje, acumulación de agua en las carreteras y quebradas fuera de sus cauces.

En los municipios afectados ya se han registrado entre una y dos pulgadas de lluvia, y se espera que caigan entre una y dos pulgadas adicionales mientras permanezca vigente la advertencia.