Emiten advertencia de inundaciones para varios pueblos por fuertes lluvias asociadas a una vaguada
Al momento, en los municipios afectados ya se han registrado entre una y dos pulgadas de lluvia
22 de noviembre de 2026 - 1:15 PM
22 de noviembre de 2026 - 1:15 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió, en la tarde del domingo, una advertencia de inundaciones para varios municipios ante fuertes lluvias que afectan la región.
Según un boletín emitido por la agencia federal, los municipios bajo advertencia son Arroyo, Guayama, Maunabo, Patillas y Yabucoa, Dorado, San Juan, Toa Baja y Trujillo Alto hasta las 4:00 p.m.
Y hasta las 5:00 p.m. incluyeron Caguas, Gurabo, Humacao, Juncos, Las Piedras, Naguabo, y San Lorenzo.
El SNM también emitió un aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Bayamón, Cataño, Guaynabo y Toa Baja hasta las 5:00 p.m.
Entre los impactos que se esperan en estas zonas figuran inundaciones menores en áreas bajas o con poco drenaje, acumulación de agua en las carreteras y quebradas fuera de sus cauces.
En los municipios afectados ya se han registrado entre una y dos pulgadas de lluvia, y se espera que caigan entre una y dos pulgadas adicionales mientras permanezca vigente la advertencia.
El domingo por la mañana, el SNM advirtió sobre la posibilidad de aguaceros durante la tarde debido al paso de un área de humedad sobre el archipiélago.
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