Las condiciones del tiempo se mantendrán variables este domingo mientras continúa la humedad sobre la región con varias oportunidades de lluvia para diversas zonas de Puerto Rico.

Según Kevin Martínez, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), en la mañana, el este del archipiélago recibirá bastante lluvia que podría redundar en pavimento mojado y acumulación de agua en las carreteras.

“La mañana va a estar ‘lluvia y escampa’ en la zona este de Puerto Rico”, apuntó el científico.

Martínez pronosticó, además, que los vientos del este-sureste también impulsarán las condiciones lluviosas hasta otros sectores del interior, oeste, noroeste y noreste de Puerto Rico, además de la zona metropolitana.

“Esto implica inundaciones urbanas que pueden afectar las personas vulnerables, también podemos tener algunos deslizamientos de tierra, crecidas de ríos en esos sectores vulnerables”, advirtió el experto.

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Por otra parte, un débil evento de marejadas continúa afectando las condiciones costeras del norte de Puerto Rico, con un riesgo moderado de corrientes marinas.

¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

“Se exhorta mucha precaución a los bañistas particularmente en lo que son esas playas del norte, noroeste y noreste de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra”, enfatizó Martínez.

Debido a la nubosidad sobre la región, el riesgo de calor disminuye.