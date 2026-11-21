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Si tienes planes al aire libre este fin de semana, ten el paraguas a la mano, porque una vaguada que se acerca a Puerto Rico podría traer más aguaceros y un riesgo de tronadas.

El meteorólogo Kevin Martínez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), explicó a El Nuevo Día que la cercanía de la vaguada favorecerá un aumento en las lluvias desde la mañana del domingo.

En la tarde, la actividad más intensa se concentraría en el interior, el oeste y el noroeste de la isla.

Según el meteorólogo, este patrón también supondrá un riesgo de tronadas durante los próximos días.

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¿Dónde lloverá esta tarde?

En el este de Puerto Rico, la mañana del sábado ha transcurrido entre lluvias y ratos de escampe. Para la tarde, Martínez informó que el pronóstico apunta a que los aguaceros más fuertes se concentrarán en el interior, el oeste y el noroeste, aunque también podría llover en el área metropolitana.

En las laderas del norte, las lluvias podrían causar inundaciones urbanas y dejar agua acumulada en algunas carreteras.

En cuanto al calor, el meteorólogo indicó que la humedad mantendrá un riesgo limitado que podría afectar a las personas más sensibles a las altas temperaturas.

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Riesgo alto de corrientes marinas

Si tienes planes de ir a la playa este sábado, debes, además, saber que una pequeña marejada mantendrá un alto el riesgo de corrientes marinas en las costas del norte, noreste y noroeste.

El riesgo bajará a moderado el domingo y se espera que se mantenga en ese nivel durante los próximos días.