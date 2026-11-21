Los municipios bajo la advertencia son Canóvanas, Carolina, Loíza y Río Grande hasta las 4:15 p.m.

De igual forma, Aguadilla, Arecibo, Camuy, Hatillo, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas y San Sebastián permanecen bajo una advertencia hasta las 5:00 p.m.

Según la agencia federal, a la 1:14 p.m. el radar Doppler detectó fuertes precipitaciones asociadas a tronadas. Hasta ese momento, se había registrado entre una y tres pulgadas de lluvia, mientras que se anticipaban entre una y dos pulgadas adicionales.

El exceso de lluvia podría provocar inundaciones en áreas bajas y sectores con problemas de drenaje.

El SNM exhortó a los conductores a no intentar cruzar carreteras inundadas y recordó que muchas muertes relacionadas con inundaciones ocurren dentro de vehículos.

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Además, recomendó informar sobre cualquier inundación observada a las agencias locales de emergencia o a las autoridades policiacas, siempre que pueda hacerse de manera segura.

“Se esperan aguaceros y tronadas esta tarde, principalmente en el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico. Las lluvias localmente fuertes podrían provocar inundaciones en carreteras, áreas urbanas y riachuelos, especialmente donde los aguaceros persistan o afecten repetidamente las mismas zonas”, informó más temprano el SNM a través de sus plataformas digitales.