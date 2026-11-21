Emiten advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico
Se esperan entre una y dos pulgadas adicionales de lluvia, con posibles acumulaciones de agua en calles, comunidades y zonas de poco drenaje
21 de noviembre de 2026 - 12:28 PM
21 de noviembre de 2026 - 12:28 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió este sábado una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico, debido a fuertes lluvias y tronadas.
Los municipios bajo la advertencia son Canóvanas, Carolina, Loíza y Río Grande hasta las 4:15 p.m.
De igual forma, Aguadilla, Arecibo, Camuy, Hatillo, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas y San Sebastián permanecen bajo una advertencia hasta las 5:00 p.m.
Según la agencia federal, a la 1:14 p.m. el radar Doppler detectó fuertes precipitaciones asociadas a tronadas. Hasta ese momento, se había registrado entre una y tres pulgadas de lluvia, mientras que se anticipaban entre una y dos pulgadas adicionales.
🌧️ Flood Advisory | Advertencia de Inundaciones— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 21, 2026
📍 Aguadilla, Arecibo, Camuy, Hatillo, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas, and San Sebastián
⏰ Until Sat Nov 21, 5:00 PM AST | sáb, 21 nov, 5:00 pm AST
Watch for flooded roads. | Atención a carreteras inundadas.#PRwx pic.twitter.com/pdz9riH8Ba
El exceso de lluvia podría provocar inundaciones en áreas bajas y sectores con problemas de drenaje.
El SNM exhortó a los conductores a no intentar cruzar carreteras inundadas y recordó que muchas muertes relacionadas con inundaciones ocurren dentro de vehículos.
Además, recomendó informar sobre cualquier inundación observada a las agencias locales de emergencia o a las autoridades policiacas, siempre que pueda hacerse de manera segura.
“Se esperan aguaceros y tronadas esta tarde, principalmente en el interior, oeste y noroeste de Puerto Rico. Las lluvias localmente fuertes podrían provocar inundaciones en carreteras, áreas urbanas y riachuelos, especialmente donde los aguaceros persistan o afecten repetidamente las mismas zonas”, informó más temprano el SNM a través de sus plataformas digitales.
“También podrían desarrollarse aguaceros fuertes y tronadas aisladas sobre las aguas del Atlántico al norte de nuestra región, con posibilidad de afectar el este de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Manténgase atento a los rayos y a los cambios en las condiciones del tiempo, especialmente si tiene actividades al aire libre”, puntualizó.
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