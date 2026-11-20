El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan espera condiciones variables y un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico durante el fin de semana.

Luego de una mañana con algunos aguaceros pasajeros en el este y sureste de la isla este viernes, la meteoróloga del SNM, María Novoa, anticipó que, en la tarde, hay mayor probabilidad de aguaceros en el interior y noroeste.

“Personas que transiten por esa área o vayan a las playas en el noroeste deben estar pendiente a las condiciones del tiempo porque podrían haber aguaceros y no descartamos la posibilidad de tronadas”, indicó Novoa.

La meteoróloga señaló que esperan un patrón similar para el resto del fin de semana.

Mientras, dijo que, de mantenerse la nubosidad, no deben aumentar muy rápido las temperaturas, mas no descartan que los índices de calor puedan alcanzar los 100 grados.

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