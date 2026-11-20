¿Planes para el fin de semana? Así van a estar las condiciones del tiempo
El SNM hizo su pronóstico y también advierten sobre condiciones en las playas
20 de noviembre de 2026 - 6:59 AM
20 de noviembre de 2026 - 6:59 AM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan espera condiciones variables y un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico durante el fin de semana.
Luego de una mañana con algunos aguaceros pasajeros en el este y sureste de la isla este viernes, la meteoróloga del SNM, María Novoa, anticipó que, en la tarde, hay mayor probabilidad de aguaceros en el interior y noroeste.
“Personas que transiten por esa área o vayan a las playas en el noroeste deben estar pendiente a las condiciones del tiempo porque podrían haber aguaceros y no descartamos la posibilidad de tronadas”, indicó Novoa.
La meteoróloga señaló que esperan un patrón similar para el resto del fin de semana.
📅 [NOV 20, 2026]— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 20, 2026
⛈️🌧️ Showers and thunderstorms are expected throughout the morning and afternoon.
⛈️🌧️ Se esperan aguaceros y tronadas durante la mañana y la tarde.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/aXr0sz8bHu
Mientras, dijo que, de mantenerse la nubosidad, no deben aumentar muy rápido las temperaturas, mas no descartan que los índices de calor puedan alcanzar los 100 grados.
En cuanto a las condiciones del mar, apuntó que se mantiene un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte y este de Puerto Rico, así como para la isla municipio de Culebra.
NOV 20, 2026— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 20, 2026
🌊 RIESGO ALTO DE BAJO A MODERADO MARINAS
🌊🚨 LOW TO MODERATE RIP CURRENT RISK #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/TzP8r9EZOM
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