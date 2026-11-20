Tirotean a sexagenario en el abdomen en Aguadilla
Alguien llamó a las autoridades tras encontrarlo tirado sobre el pavimento
20 de noviembre de 2026 - 6:08 AM
20 de noviembre de 2026 - 6:08 AM
Un hombre de 66 años fue baleado en circunstancias que son investigadas desde la madrugada de hoy, viernes, en Aguadilla, informó la Policía.
Los hechos fueron reportados frene a un negocio ubicado en el kilómetro 7.5, de PR-115, en el barrio Victoria.
Según la información preliminar, el perjudicado fue encontrado tirado sobre el pavimento por una persona que llamó al Sistema de Emergencias 9-1-1.
La Uniformada indicó que la víctima presentaba una herida de bala en el abdomen con entrada y salida, mientras que su condición fue descrita como estable.
De inmediato no se tenía información sobre algún sospechoso. El agente de distrito Edwin Echevarría atendió el caso preliminarmente y lo refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla.
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