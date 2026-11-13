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Hombre asesinado en Naranjito había sido imputado de disparar contra policías

Fue identificado como Ángel Edgardo Cintrón Guzmán, de 54 años, confirmó la Uniformada

13 de noviembre de 2026 - 8:27 AM

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Una imagen de archivo de un accidente con un ciclista. (Shutterstock)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El hombre asesinado en la mañana de este viernes en la carretera PR-5, en el desvío del barrio Guadiana, en Naranjito, había sido imputado en mayo de 2016 de tirotear a tres agentes de la Policía de Puerto Rico en la intersección de las PR-167 y PR-816 en Bayamón.

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Se trata de Ángel Edgardo Cintrón Guzmán, de 54 años, quien se encontraba con otra persona “rodando unas bicicletas” cuando un vehículo, de color vino, se detuvo y desde su interior le realizaron varios disparos, confirmó la Uniformada, que investiga las circunstancias del crimen.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día, el capitán Raúl Negrón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, explicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a eso de las 7:40 a.m. sobre detonaciones en el kilómetro 2.2 de carretera PR-5.

Añadió que el hombre herido fue transportado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) en Naranjito, pero a eso de las 8:25 a.m. se certificó su muerte. “Se encontraban rodando unas bicicletas, se le acerca un carro color vino y le hace varias detonaciones”, precisó Negrón.

Comentó que es muy temprano para tener una teoría sobre los hechos y que están en el proceso de entrevistas, identificar cámaras de seguridad y trazar la posible ruta de escape del o los sospechosos. Añadió que el hombre tenía expediente criminal por robo y tentativa de escalamiento.

Aunque aclaró que no podía confirmar si había sido imputado por el caso de agresión contra policías, la ficha del occiso coincide con una foto de archivo de este medio, publicada en 2016, cuando lo buscaban por ese otro caso, ocurrido un mes después de que saliera de la cárcel.

Fue identificado como Ángel Edgardo Cintrón Guzmán, de 54 años, confirmó la Uniformada,
Fue identificado como Ángel Edgardo Cintrón Guzmán, de 54 años, confirmó la Uniformada, (suministrada)

La noticia establece que fue imputado en ausencia por disparar el 14 de mayo de 2026 contra tres agentes de la Policía en Bayamón. En ese entonces, la Uniformada confirmó que supuestamente atentó contra la vida de los policías en la intersección de las PR-167 y PR-816.

Del reportaje surge que la agresión ocurrió luego de que se le diera el alto por posesión de un vehículo hurtado.En el incidente, ningún policía resultó herido. Sin embargo, el entonces juez José Banuchi, del Tribunal de Bayamón, encontró causa para arresto por varios delitos.

En resumen, fue imputado de tentativa de asesinato, violaciones a la Ley de Armas y violación a la Ley Vehicular. Al sujeto se le impuso una fianza de $100,000, al tiempo que se ordenó su arresto, según el reportaje de este medio. De momento, se desconoce en qué culminó el caso.

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Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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