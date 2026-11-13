Asesinan a tiros a un hombre frente a un hogar de cuido de envejecientes en Guánica
El crimen se reportó en la mañana del viernes
13 de noviembre de 2026 - 1:09 PM
13 de noviembre de 2026 - 1:09 PM
Un hombre fue acribillado en la mañana del viernes en la calle 1, frente al hogar de cuido de envejecientes e institución geriátrica Vista Laguna Home, del barrio La Laguna, en Guánica, informó Policía de Puerto Rico.
Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes se toparon con un hombre, que no ha sido identificado, con heridas de bala.
El perjudicado fue transportado a un hospital, donde posteriormente falleció.
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