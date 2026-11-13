Asesinan a tiros a un hombre frente a un hogar de cuido de envejecientes en Guánica

Un hombre fue acribillado en la mañana del viernes en la calle 1, frente al hogar de cuido de envejecientes e institución geriátrica Vista Laguna Home, del barrio La Laguna, en Guánica, informó Policía de Puerto Rico.

Según el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre la situación. Al llegar a la escena, los agentes se toparon con un hombre, que no ha sido identificado, con heridas de bala.