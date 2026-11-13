Encaminan transición en el NMEAD tras renuncia del comisionado y mientras gobernadora evalúa su reemplazo

Aunque su renuncia será efectiva el próximo 30 de noviembre, el comisionado saliente del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), doctor Ángel Jiménez Colón, estará a cargo de dirigir el proceso de transición, “conforme al plan que preparó para dar continuidad a las operaciones, los proyectos y los compromisos” de la agencia.

Así lo anunció este viernes el Departamento de Seguridad Pública (DSP) en un comunicado de prensa en el que precisó, además, que el NMEAD “mantendrá sus operaciones de preparación y respuesta en las 10 zonas operacionales y en el nivel central durante la transición en su dirección”, y que “los equipos del Negociado continuarán coordinando con los municipios y las agencias para atender emergencias”.

El DSP, que tiene bajo su estructura operacional el NMEAD, reiteró que Jiménez Colón continuará ejerciendo sus funciones como comisionado hasta el 30 de noviembre de 2026. Una vez culmine su gestión, según el DSP, el subcomisionado Francisco Bruno Orellano asumirá interinamente la dirección del NMEAD “mientras la gobernadora Jenniffer González Colón evalúa quién ocupará el cargo en propiedad”.

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De acuerdo a los datos provistos por el DSP, Bruno conoce de primera mano las operaciones del Negociado y la coordinación de la respuesta con los municipios. Además, fue director de la zona de Ceiba y se desempeñó como director interino de Operaciones y Respuesta en la entonces Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias.

Ayer, González Colón confirmó la renhuncia del comisionado del DSP. “Agradezco a Ángel Jiménez por el compromiso, el profesionalismo y la entrega con que sirvió al frente del Negociado de Manejo de Emergencias. Durante su gestión, trabajó en la elaboración del nuevo plan de emergencias del gobierno de Puerto Rico”, dijo en un parte de prensa.

“Valoro, en particular, que haya aceptado mi petición de permanecer un año más en el cargo para atender la temporada de huracanes, luego de haberse comprometido inicialmente por un año. Durante ese tiempo adicional, cumplió a cabalidad con sus responsabilidades”, agregó la mandataria.

Tras su dimisión, Jiménez Colón “se reintegra” al Municipio de Bayamón, donde fungía como gerente del DSP, según confirmó la gobernadora. “Le deseo mucho éxito y le reitero mi gratitud por su servicio a Puerto Rico”, expresó.