FBI arresta a hombre en Puerto Rico por producir pornografía infantil con inteligencia artificial
Los agentes federales detuvieron al sospechoso en Ponce
13 de noviembre de 2026 - 10:43 AM
13 de noviembre de 2026 - 10:43 AM
Agentes federales arrestaron ayer, jueves, a un hombre en Ponce por producción de material de abuso sexual infantil con inteligencia artificial, informó esta mañana el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
La agencia indicó que, según la investigación, el individuo -que no ha sido identificado públicamente aún - fue arrestado por “alegadamente generar” el material de pornografía infantil “usando superinteligencia”, que es el término utilizado por la administración del presidente Donald Trump para llamar la tecnología de inteligencia artificial.
“El sujeto presuntamente fotografió en secreto a varios menores y utilizó sus imágenes para crear contenido de carácter de explotación”, indicó en declaraciones escritas la oficina del FBI en San Juan.
Desde hace unos años, el FBI ha advertido que “el material de abuso sexual infantil creado mediante IA generativa y herramientas en línea similares es ilegal”.
La agencia agregó que “la explotación de menores no será tolerada. Los delincuentes que utilizan tecnologías emergentes para victimizar a menores no están fuera del alcance de las fuerzas del orden”.
Además, aseguró que “seguirá persiguiendo a quienes atentan contra los más vulnerables y hará que rindan cuentas. Si explotas a menores, este mensaje es para ti: ten por seguro que serás identificado, detenido y procesado. La justicia te encontrará”.
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