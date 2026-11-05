Más de 2,500 imágenes ilícitas y un reincidente: arrestan a tres hombres por explotación sexual de menores

Agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), con el apoyo de la Policía de Puerto Rico, arrestaron a tres hombres por delitos relacionados con la explotación sexual infantil en casos separados que involucran a residentes de Canóvanas, Vega Baja y Guaynabo.

El más reciente de los arrestos se produjo hoy contra Samuel Alexander Meléndez Pérez, de 25 años y residente de Canóvanas.

Según la Fiscalía federal, Meléndez Pérez transportó deliberadamente material de explotación sexual infantil en su teléfono celular. Además, entre octubre de 2024 y agosto de 2026, recibió pornografía infantil a través de dispositivos electrónicos y poseyó imágenes de menores prepúberes en un teléfono celular.

Por otro lado, el martes, 3 de noviembre, las autoridades arrestaron a Carlos Javier Rosado Rosado, de 21 años y residente de Vega Baja.

De acuerdo con la acusación formal, entre junio y septiembre de 2026, Rosado Rosado recibió, distribuyó y poseyó material de explotación sexual infantil, incluidas imágenes de menores prepúberes, en un teléfono celular.

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El tercer caso involucra a Rubén Cautiño Latoni, de 37 años y residente de Guaynabo, quien fue arrestado el pasado 29 de octubre por agentes especiales de HSI.

Según las autoridades, Cautiño Latoni poseyó pornografía infantil en un teléfono celular entre abril y septiembre de 2026. Además, se alega que tenía una convicción previa por el mismo delito: en febrero de 2020 fue convicto por posesión de pornografía infantil en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico.

La fiscal federal auxiliar Elba Gorbea, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está a cargo del procesamiento de los tres casos.

Tras los arrestos, el fiscal federal interino para el Distrito de Puerto Rico, Héctor Ramírez Carbó, reiteró el compromiso de las autoridades con llevar ante la justicia a los acusados y “proteger a todos los menores”.

Asimismo, agradeció a los agentes y a los colaboradores estatales y locales, quienes, según expresó, trabajan incansablemente para perseguir a los depredadores de menores.

Por su parte, Yariel Ramos, agente especial a cargo interino de HSI San Juan, destacó que los tres arrestos se produjeron en menos de una semana.

“HSI San Juan arrestó a tres personas por cargos de explotación infantil, entre ellas una que fue encontrada en posesión de más de 2,500 imágenes ilícitas y otra que había sido arrestada previamente por HSI por el mismo delito. Estos casos ponen de manifiesto la amenaza grave y persistente que representa la explotación infantil, la cual requiere mayor conciencia pública y una sólida colaboración con las agencias del orden público. HSI mantiene su compromiso de actuar con rapidez cuando los infractores violan la ley o las condiciones de su supervisión”, expresó Ramos.

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De ser convictos, Meléndez Pérez y Rosado Rosado enfrentarían penas de prisión de entre cinco y 20 años. En el caso de Cautiño Latoni, la pena contemplada sería de entre 10 y 20 años de cárcel.

Además, las personas convictas por estos delitos enfrentarían, una vez cumplidas sus sentencias, un período obligatorio de libertad supervisada de entre cinco años y cadena perpetua. También tendrían que inscribirse en el Registro de Ofensores Sexuales.