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Interrogan a hombre buscado desde hace varios días por pesquisa de feminicidio en Yabucoa

El cuerpo baleado de Yaneris Crespo Vázquez, de 36 años, fue encontrado en el medio de una carretera el domingo pasado

13 de noviembre de 2026 - 9:18 AM

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Según la investigación preliminar de la Policía, una llamada anónima al cuartel de ese pueblo alertó a la Uniformada sobre un herido. (Archivo)
La Policía de Puerto Rico ha reportado 32 mujeres asesinadas en lo que va de año.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Investigadores de la Policía entrevistan a un hombre que era buscado hace varios días como parte de la pesquisa relacionada con el asesinato de una mujer en Yabucoa el domingo pasado.

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De la información preliminar se desprende que el hombre llegó voluntariamente a un cuartel en la Division de Drogas en Fajardo, donde fue recogido por oficiales del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la región de Humacao.

El pasado miércoles, el sargento Johan Cantres, director de la División de Homicidios de Humacao, explicó que, en ese momento, no habían identificado alguna persona sospechosa.

“Ya hemos cubierto prácticamente todo lo de este caso, pero seguimos recuperando vídeos. Buscamos ubicar un vehículo que tiene que ver con esto, que es el que se ha escuchado, un Toyota rojo. Necesitamos preguntarle (al hombre que buscan entrevistar) si ese vehículo es de él”, comentó Cantres el miércoles pasado.

“Nos interesa hablar con esa persona porque queremos preguntarle qué tipo de relación tenía con ella, si era primo, hermano, amigo... o qué”, agregó.

En momentos en que no habían podido contactarlo para entrevistarlo, trascendió que supuestamente llegaría el miércoles a la Comandancia de Humacao, pero el sargento dijo que se trataba de “rumores”, ya que “fue lo que se escuchó de la información que dieron los familiares (de él)”.

El feminicidio fue reportado el pasado domingo, a eso de las 4:00 a.m., cuando una llamada alertó a las autoridades sobre una persona muerta, con varios impactos de bala en la PR-908, kilómetro 9.9, del barrio Jagüeyes, en Yabucoa.

Posteriormente, la víctima fue identificada como Yaneris Crespo Vázquez, de 36 años, cuyo cuerpo fue encontrado en el medio de la carretera y luego fue identificado por familiares.

La Policía de Puerto Rico ha reportado 32 mujeres asesinadas en lo que va de año. De estos, 10 han sido feminicidios íntimos; es decir, que fueron perpetrados por una pareja o expareja.

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Policía de Puerto RicoBreaking NewsfeminicidioYabucoa
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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