Hallan cuerpo baleado de una mujer en una carretera en Yabucoa

El cuerpo de una mujer fue hallado en la madrugada del domingo en la carretera 908, kilómetro 9.9 del barrio Jagüeyes, en Yabucoa.

Según Edgardo Ríos, oficial de prensa de la Policía, una llamada alertó sobre una persona muerta en el pavimento y, al llegar a la escena, los agentes encontraron a la víctima.

Al momento, no ha sido identificada.

De acuerdo a Ríos, en el lugar también había casquillos de bala.

Como parte de la pesquisa, las autoridades activaron el protocolo de feminicidio.