Hallan cuerpo baleado de una mujer en una carretera en Yabucoa
Se activó el protocolo de feminicidio como parte de la investigación
8 de noviembre de 2026 - 8:44 AM
8 de noviembre de 2026 - 8:44 AM
El cuerpo de una mujer fue hallado en la madrugada del domingo en la carretera 908, kilómetro 9.9 del barrio Jagüeyes, en Yabucoa.
Según Edgardo Ríos, oficial de prensa de la Policía, una llamada alertó sobre una persona muerta en el pavimento y, al llegar a la escena, los agentes encontraron a la víctima.
Al momento, no ha sido identificada.
De acuerdo a Ríos, en el lugar también había casquillos de bala.
Como parte de la pesquisa, las autoridades activaron el protocolo de feminicidio.
El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.
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