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Hallan cuerpo baleado de una mujer en una carretera en Yabucoa

Se activó el protocolo de feminicidio como parte de la investigación

8 de noviembre de 2026 - 8:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

El cuerpo de una mujer fue hallado en la madrugada del domingo en la carretera 908, kilómetro 9.9 del barrio Jagüeyes, en Yabucoa.

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Según Edgardo Ríos, oficial de prensa de la Policía, una llamada alertó sobre una persona muerta en el pavimento y, al llegar a la escena, los agentes encontraron a la víctima.

Al momento, no ha sido identificada.

De acuerdo a Ríos, en el lugar también había casquillos de bala.

Como parte de la pesquisa, las autoridades activaron el protocolo de feminicidio.

El caso es investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoYabucoafeminicidioAsesinato de mujeresAsesinatos
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Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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