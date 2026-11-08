Federales interceptan cargamento de 505 kilos de cocaína cerca de la costa de Loíza

Autoridades federales interceptaron un cargamento de 505 kilogramos de cocaína en la costa de Loíza, y tres hombres de nacionalidad dominicana fueron arrestados.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) dio a conocer la intervención mediante una publicación en sus redes sociales, en la que también compartió imágenes de la droga incautada.

“¡No pasa desapercibido para la HSTF (Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional) San Juan! Incautan 505 kilogramos de cocaína en aguas de Puerto Rico. El 6 de noviembre de 2026, la HSTF de San Juan y sus agencias colaboradoras incautaron aproximadamente 505 kilogramos de cocaína durante una operación de interdicción marítima realizada por el Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), al norte de Loíza, Puerto Rico", informó HSI.

Sin embargo, no se divulgó de inmediato el valor estimado del cargamento ni se ofreció detalles sobre la embarcación intervenida.

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La HSTF es una iniciativa federal de colaboración interagencial establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159 del presidente Donald Trump. Se trata de un organismo que reúne recursos y personal de distintas agencias estatales, federales y municipales para investigar, identificar y procesar organizaciones criminales transnacionales, redes de narcotráfico, pandillas extranjeras y estructuras dedicadas al tráfico de personas.

En Puerto Rico, la división de San Juan integra representantes de numerosas agencias federales, entre ellas el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), HSI, CBP, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Guardia Costera, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la Oficina del Fiscal federal. También participan entidades estatales y municipales, como la Policía de Puerto Rico, la Guardia Nacional, el Departamento de Hacienda y la Autoridad de los Puertos, entre otras.

Otras incautaciones este año

La intervención en Loíza se suma a otras operaciones marítimas realizadas este año por las autoridades federales en aguas cercanas a Puerto Rico.

Hace apenas una semana, HSI informó sobre otra incautación de cocaína en aguas cercanas a Loíza. En esa ocasión, se ocuparon 98 kilogramos de la droga durante una intervención marítima a unas 23 millas náuticas de la costa, en la que arrestaron a cuatro personas que viajaban en una embarcación, entre ellas una mujer embarazada.

De igual forma, en agosto pasado, la Guardia Costera interceptó una embarcación sospechosa de transportar drogas a unas 50 millas al sur de Puerto Rico. La operación permitió ocupar aproximadamente 7,250 libras de cocaína, cuyo valor mayorista fue estimado en $54.5 millones. Además, cinco personas fueron detenidas.

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Igualmente, en abril, agentes de Operaciones Aéreas y Marítimas de CBP interceptaron una embarcación al sureste de Puerto Rico y arrestaron a tres ciudadanos venezolanos. En la operación ocuparon 643.3 kilogramos de cocaína, que estaban ocultos en 20 recipientes negros de combustible. El caso quedó bajo investigación de la HSTF.