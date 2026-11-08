Derrota republicana en las elecciones de medio término sacude el liderazgo de Donald Trump

Los republicanos aún intentan asimilar los resultados de las elecciones de medio término y enfrentan una crisis política.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó lo ocurrido como un “evento de nivel de extinción” para el partido.

Por su parte, el senador de Texas, Ted Cruz, lo comparó con un “repudio de la magnitud de Watergate”, mientras que el exvicepresidente Mike Pence lo describió como un “ajuste de cuentas”.

Pese a los pronósticos apocalípticos que han surgido tras unas elecciones que redujeron a los republicanos a su representación más baja en el Congreso en décadas, existe poco consenso sobre el rumbo que debe tomar el partido.

Un regreso a los principios fundamentales del conservadurismo fiscal y de seguridad nacional que definieron a los republicanos durante la presidencia de Ronald Reagan podría alejar a los sectores conservadores más radicales que se incorporaron al partido bajo la presidencia de Donald Trump y su movimiento “Make America Great Again” (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez).

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1 / 12 | Los posibles sucesores de Trump: estos son los nombres que comienzan a sonar para 2028. El vicepresidente JD Vance, exsenador por Ohio, encabeza las encuestas sobre los posibles candidatos republicanos a la Casa Blanca, una posición habitual para quienes ocupan la vicepresidencia. Ha dicho que confía en recibir el aval de Trump si decide presentarse. - Nathan Howard 1 / 12 Los posibles sucesores de Trump: estos son los nombres que comienzan a sonar para 2028 El vicepresidente JD Vance, exsenador por Ohio, encabeza las encuestas sobre los posibles candidatos republicanos a la Casa Blanca, una posición habitual para quienes ocupan la vicepresidencia. Ha dicho que confía en recibir el aval de Trump si decide presentarse. Nathan Howard Compartir

Sin embargo, adoptar aún más el estilo político confrontativo de Trump podría provocar un mayor rechazo de los electores.

“Tenemos que hacer un profundo examen de conciencia”, expresó en una entrevista Alex Latcham, director ejecutivo del Senate Leadership Fund, organización que invirtió 810 millones de dólares para respaldar a los republicanos. “Primero debemos entender y admitir honestamente por qué acabamos de sufrir una derrota de semejante magnitud. Luego tenemos que reagruparnos y acordar un camino a seguir”.

El futuro papel de Trump en el Partido Republicano está en duda

Como ha ocurrido durante la última década, la principal interrogante es qué papel desempeñará Trump en la configuración del futuro del Partido Republicano.

Su exigencia de lealtad alcanzó su punto máximo este año, cuando intervino en las primarias republicanas e instó a los electores a convertir los comicios en un referéndum sobre su segundo mandato. Durante las últimas semanas de campaña, encabezó decenas de mítines en apoyo a candidatos, la mayoría de los cuales perdió sus respectivas contiendas.

Desde las elecciones del martes, Trump se ha negado a reconocer cualquier responsabilidad por los resultados y ha atribuido la culpa a los candidatos. Sus apariciones públicas se han concentrado en proyectos de su interés en Washington que han resultado impopulares entre los electores. El viernes, ascendió a Stephen Miller, arquitecto de algunas de sus políticas más controvertidas, al cargo de jefe de gabinete de la Casa Blanca.

1 / 17 | En imágenes: los rostros que hicieron historia en las elecciones legislativas de Estados Unidos. Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos. - The Associated Press 1 / 17 En imágenes: los rostros que hicieron historia en las elecciones legislativas de Estados Unidos Deb Haaland, exsecretaria del Interior de Estados Unidos, ganó la contienda por la gobernación de Nuevo México, convirtiéndose en la primera gobernadora indígena en la historia de Estados Unidos. The Associated Press Compartir

En una entrevista, el gobernador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt, calificó los resultados electorales de “sorprendentes”, aunque sostuvo que Trump todavía puede dirigir la conversación sobre asuntos como la inmigración.

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El gobernador describió la dinámica actual del Partido Republicano como un proceso natural para una colectividad cuyo líder se encuentra en la etapa avanzada de su segundo mandato.

“Simplemente demuestra que, después de 10 años, el pueblo estadounidense está bastante cansado de quienquiera que esté en el poder”, expresó Stitt. “Creo que la gente quiere un poco más de estabilidad. Quiere que las personas se traten bien y que se diga: ‘Oigan, todos somos estadounidenses’”.

Otros fueron más contundentes

El veterano comentarista conservador Tucker Carlson afirmó que las elecciones de medio término marcaron “el fin de la era Trump”.

John Sununu, republicano que perdió su candidatura al Senado por New Hampshire, responsabilizó a Trump.

“Parece que él o su familia están involucrados en todas las transacciones y acuerdos que se llevan a cabo en Washington”, dijo Sununu durante una entrevista con John Kasich, excongresista republicano de Ohio, en SiriusXM. “Creo que esas dos cosas llevaron a la gente a decir: ‘Saben qué, simplemente no puedo votar por un republicano mientras él siga en el poder’”.

1 / 7 | Entre consignas y burlas a Trump: así conmemora Irán la toma de la embajada de Estados Unidos. Irán conmemoró este miércoles el 47 aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán con multitudinarias marchas en todo el país en medio del temor a una nueva confrontación bélica y un protagonista absoluto: Donald Trump. - Jaime León 1 / 7 Entre consignas y burlas a Trump: así conmemora Irán la toma de la embajada de Estados Unidos Irán conmemoró este miércoles el 47 aniversario de la toma de la embajada estadounidense en Teherán con multitudinarias marchas en todo el país en medio del temor a una nueva confrontación bélica y un protagonista absoluto: Donald Trump. Jaime León Compartir

Se intensifican las divisiones dentro del Partido Republicano

Se prevé que las disputas internas del Partido Republicano aumenten rápidamente.

Cuando los republicanos regresen al Capitolio la próxima semana, tendrán que escoger entre los representantes Steve Scalise, de Luisiana, y Jim Jordan, de Ohio, para dirigir la colectividad en la Cámara de Representantes.

También podrían evaluar si inician un proceso de destitución contra el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Además, se anticipan votaciones difíciles sobre el presupuesto de defensa y la continuidad de las operaciones del Gobierno federal después del 11 de diciembre.

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Mientras tanto, ya comienza a tomar forma una disputa por el liderato del Comité Nacional Republicano, donde han surgido conversaciones preliminares sobre cómo limitar la influencia de Trump en la selección del próximo presidente de la organización.

KC Crosbie, quien actualmente ocupa el cargo de copresidenta, distribuyó esta semana una carta en la que calificó los resultados de las elecciones de medio término como un “serio revés” y anunció su intención de aspirar a la presidencia del comité durante la reunión de enero en Arizona.

Trump anunció el viernes su respaldo al actual presidente de la organización, Joe Gruters.

A esto se suma la contienda que comienza a perfilarse por la candidatura presidencial republicana de 2028. El vicepresidente JD Vance, considerado uno de los principales aspirantes, probablemente enfrentará a una amplia gama de contrincantes si decide entrar en la carrera.

Stitt es uno de los republicanos que aboga por unas primarias abiertas y competitivas.

1 / 41 | 📷 Entre filas y papeletas: los electores votan en las elecciones de medio término en Estados Unidos. Ciudadanos acuden a los centros de votación para participar en las elecciones de medio término en Estados Unidos. - ARI SAPERSTEIN 1 / 41 📷 Entre filas y papeletas: los electores votan en las elecciones de medio término en Estados Unidos Ciudadanos acuden a los centros de votación para participar en las elecciones de medio término en Estados Unidos. ARI SAPERSTEIN Compartir

“No creo que debamos coronar a nadie”, manifestó.

El partido también tendrá que recuperar la coalición de electores, particularmente los latinos, cuyo respaldo ha contribuido a sus victorias en elecciones anteriores, pero que esta semana se inclinaron por los demócratas.

El exrepresentante Carlos Curbelo, republicano de Florida, opinó que el secretario de Estado, Marco Rubio, está en la mejor posición para recuperar el respaldo de los votantes latinos.

“Los dos principales grupos electorales que los republicanos tienen que recuperar rápidamente son los votantes blancos de los suburbios y los hispanos”, expresó Curbelo en una entrevista. “Vance estuvo haciendo campaña este año y no parece que haya logrado cambiar significativamente la tendencia entre los votantes hispanos”.

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Un representante de Vance no comentó sobre esa valoración.

Amplias repercusiones electorales para los republicanos

Las consecuencias de la derrota para el Partido Republicano son extensas, según la encuesta AP Voter Poll, un sondeo amplio que incluyó a unos 80,000 electores de los 50 estados.

Los votantes republicanos más jóvenes que respaldaron al candidato de su partido en las contiendas por la Cámara de Representantes mostraron una menor aprobación de la gestión de Trump como presidente y una mayor tendencia a considerar que sus políticas habían empeorado la economía.

Alrededor de dos terceras partes de los votantes republicanos menores de 30 años aprobaron la manera en que Trump estaba ejerciendo la presidencia, en comparación con aproximadamente nueve de cada diez republicanos de 65 años o más.

Asimismo, cerca de una tercera parte de los republicanos más jóvenes consideró que Trump había empeorado las condiciones económicas del país, frente a aproximadamente dos de cada diez entre los votantes republicanos de mayor edad.

La guerra con Irán también parece dividir a los electores republicanos. Alrededor de seis de cada diez votantes del partido menores de 45 años consideraron acertada la decisión de Estados Unidos de emprender acciones militares contra Irán. Esa proporción aumentó a aproximadamente ocho de cada diez entre los republicanos de 45 años o más.

Los votantes republicanos más jóvenes también fueron más propensos a considerar que el respaldo de Estados Unidos a Israel era “demasiado fuerte”.

Aproximadamente la mitad de los republicanos menores de 30 años opinó que el apoyo del país a Israel era excesivo, en comparación con cerca de uno de cada diez votantes de 65 años o más.

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A pesar de las perspectivas optimistas que expresaron Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano de Luisiana Mike Johnson, durante las últimas semanas de campaña, los estrategas republicanos llevaban tiempo observando cómo se deterioraba la confianza del país en el partido.

A finales de agosto, el Senate Leadership Fund convocó un retiro para donantes en Laguna Beach, California. Durante el encuentro, Latcham informó al grupo que los republicanos habían perdido la confianza de los electores en su capacidad para manejar el costo de vida y la economía, según dos fuentes vinculadas a las campañas republicanas al Senado que asistieron a la reunión.

Ambas fuentes hablaron bajo condición de anonimato para poder referirse a una reunión privada.

Tras la derrota, los republicanos intentan adoptar una perspectiva más amplia, conscientes de que podrían pasar varios ciclos electorales antes de que recuperen el poder.

El representante Christopher Smith fue reelegido esta semana para su vigésimo cuarto mandato y es el último republicano de Nueva Jersey en el Congreso. Al referirse a las dificultades actuales de su partido, ofreció una perspectiva a largo plazo.