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Encuentran tres cuerpos en la residencia del presunto autor del tiroteo en Polonia

El primer ministro polaco, Donald Tusk, indicó que se trata “probablemente familiares directos del agresor”

7 de noviembre de 2026 - 7:40 PM

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Actividades de investigación en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, Polonia. (Art Service)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El primer ministro polaco, Donald Tusk, informó este sábado que se hallaron muertos en la vivienda del hombre detenido por el tiroteo indiscriminado en la plaza mayor de la ciudad de Cracovia, en el sur del país, en el que fallecieron al menos seis personas y otras 16 resultaron heridas, incluido el presunto perpetrador.

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En una comparecencia ante los medios nada más llegar a Cracovia, el jefe del Gobierno polaco indicó que se trata “probablemente familiares directos del agresor”.

La Policía confirmó en la red social X que en Ostrowiec Świętokrzyski, una ciudad ubicada en la provincia de Santa Cruz, “en el domicilio del hombre detenido en Cracovia, se encontraron los cuerpos de tres personas: dos mujeres y un hombre”.

Previamente, el ministro del Interior, Marcin Kierwiński, había informado a los medios de que se estaban llevando a cabo registros en la vivienda del detenido.

Al menos seis personas murieron y 15 resultaron heridas el 7 de noviembre de 2026 después de que un hombre armado abriera fuego por la tarde en una concurrida plaza de mercado en Cracovia, Polonia. El atacante, un ciudadano polaco, apuntó al azar contra personas mientras conducía hacia la Plaza Mayor, un importante destino turístico en el centro de la ciudad. Cracovia es la segunda ciudad más grande de Polonia y está a unos 250 kilómetros (155 millas) de, Varsovia la capital.
1 / 13 | 📷 Tragedia en Polonia: las imágenes que dejó el tiroteo fatal en la Plaza Mayor de Cracovia. Al menos seis personas murieron y 15 resultaron heridas el 7 de noviembre de 2026 después de que un hombre armado abriera fuego por la tarde en una concurrida plaza de mercado en Cracovia, Polonia. - Art Service

El hombre, de 24 años, irrumpió este sábado en la plaza del Mercado de Cracovia con un automóvil y disparó indiscriminadamente a los transeúntes antes de huir y ser sometido por agentes de la Policía, que lo trasladaron a un hospital de la ciudad.

Tusk aseguró al respecto que la Policía, los servicios especiales y la Fiscalía “harán todo lo posible” para informar lo antes posible sobre los motivos del tiroteo.

El ministro del Interior había indicado en una rueda de prensa que las primeras investigaciones apuntan a que el presunto autor del ataque actuó solo y tenía “unas opiniones muy, muy radicales”. “Estaba fascinado por las ideologías de extrema derecha”, sostuvo.

Polonia vive una jornada de incertidumbre institucional tras una noche de tensión en torno al Tribunal Constitucional, cuyo control está disputado entre los jueces elegidos por la mayoría parlamentaria que ostenta el primer ministro, Donald Tusk, y la dirección respaldada por su rival, el presidente Karol Nawrocki.Los incidentes comenzaron el viernes por la tarde, cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión inmediata del presidente del TC, Bogdan Święczkowski, y del vicepresidente, Bartłomiej Sochański, y asumió la dirección del organismo.Sin embargo, la herencia institucional del PiS —incluida la composición del Tribunal Constitucional— ha llenado de obstáculos legales los planes de Tusk.
1 / 12 | 📷 Tensión política al límite: Polonia atraviesa una nueva "crisis institucional". Polonia vive una jornada de incertidumbre institucional tras una noche de tensión en torno al Tribunal Constitucional, cuyo control está disputado entre los jueces elegidos por la mayoría parlamentaria que ostenta el primer ministro, Donald Tusk, y la dirección respaldada por su rival, el presidente Karol Nawrocki. - EFE/EPA/Pawel Supernak

El domingo y el lunes serán días oficiales de luto nacional en Polonia, según confirmó Tusk además en la rueda de prensa.

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