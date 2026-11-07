Dominicanos convocan vigilia comunitaria tras redadas de ICE en Puerto Rico: “El silencio no es opción”

El Partido Fuerza del Pueblo en Puerto Rico convocó para mañana, domingo, una vigilia comunitaria a las 6:00 p.m., en Barrio Obrero, en San Juan, en solidaridad con sus compatriotas afectados por las redadas migratorias y para repudiar el uso desproporcionado de la fuerza, las detenciones arbitrarias y perfilamiento racial, por acento u origen nacional durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la isla.

“Invitamos a las comunidades dominicana y puertorriqueña, iglesias, organizaciones comunitarias, entidades defensoras de derechos humanos y partidos políticos dominicanos, sin distinción de colores ni banderías políticas, a unirnos en defensa de la dignidad humana, el debido proceso, la unidad familiar y el respeto a los derechos fundamentales”, establece un comunicado de la colectividad.

Los dominicanos radicados en Puerto Rico han presenciado intervenciones en los sectores de Barrio Obrero, Villa Palmeras, Río Piedras y Puerto Nuevo, en San Juan; así como en Canóvanas, Bayamón, Cabo Rojo, Aguadilla, Guayama, Lajas y Toa Baja, entre otras partes de la isla.

“Reconocemos la facultad federal de aplicar las leyes migratorias, pero exigimos que se ejerza con legalidad, proporcionalidad y pleno respeto a la dignidad humana, la igualdad y el debido proceso, sin distinción de nacionalidad o condición migratoria”, lee el pronunciamiento del partido.

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Señalaron el incidente reportado en la parroquia San Antonio de Padua de Río Piedras, hace dos semanas, que provocó “graves preocupaciones por la presencia intimidante de agentes armados, amenazas a observadores y arrestos sin fundamento individualizado”. Exigieron, además, una investigación independiente sobre el operativo del 22 al 25 de octubre llevado a cabo por agentes enviados desde estado de Florida a Puerto Rico.

Operativo de ICE en iglesia de Río Piedras: “Corrieron por sus vidas” Unos 15 feligreses de la Parroquia San Antonio de Padua esperaban su turno para confesarse cuando tres agentes migratorios irrumpieron en el patio de esta iglesia.

“Estos reclamos se suman a los señalamientos formulados por el Municipio de San Juan, el arzobispo de San Juan (Eusebio Ramos Morales) y la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles) de Puerto Rico sobre intimidación, perfilamiento racial, separación familiar y obstáculos al ejercicio de derechos. La Primera, Cuarta y Quinta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos protegen, respectivamente, la expresión y documentación pacífica de actos oficiales, frente a registros y detenciones irrazonables, y el debido proceso. La condición migratoria no elimina estas garantías”, establece el documento.

Asimismo, exigieron que, en los procedimientos migratorios, se garantice acceso efectivo a representación legal y expedientes de DHS (Departamento de Seguridad Nacional), condiciones dignas de detención, audiencias justas, decisiones fundamentadas y recursos de revisión, sin prejuzgar casos individuales.

Aunque ICE no ha proporcionado la cifra total de detenidos a la fecha, el Deportation Data Project identificó 1,079 arrestos en Puerto Rico desde enero de 2025 a julio de 2026. Tan solo en julio pasado, fueron arrestados 157 inmigrantes siendo el mes con más casos desde el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Bajo la consigna “el silencio no es opción”, el grupo se reunirá en la avenida Borinquen, esquina San Antonio, en Barrio Obrero, en Santurce, un sector afectado por el aumento de los operativos de ICE por orden de Trump.

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“Nos reuniremos en defensa del debido proceso, la igual protección de las leyes, la unidad familiar y el derecho de toda persona a vivir sin temor ni discriminación. Nuestra vigilia será cívica, pacífica, solidaria y dentro del marco de la ley”, lee la convocatoria.