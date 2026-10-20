La embarcación de la Guardia Costera Winslow Griesser descargó 489 libras de cocaína incautada y transfirió la custodia de tres sospechosos a las autoridades.

1 / 6 Guardia Costera intercepta cargamento de cocaína valorado en unos $5.5 millones al norte de Isabela

Guardia Costera intercepta cargamento de cocaína valorado en unos $5.5 millones al norte de Isabela. La embarcación de la Guardia Costera Winslow Griesser descargó 489 libras de cocaína incautada y transfirió la custodia de tres sospechosos a las autoridades.

1 / 6 | Guardia Costera intercepta cargamento de cocaína valorado en unos $5.5 millones al norte de Isabela. La embarcación de la Guardia Costera Winslow Griesser descargó 489 libras de cocaína incautada y transfirió la custodia de tres sospechosos a las autoridades. - Facebook/U.S. Coast Guard Sector San Juan

La Guardia Costera desembarcó, este martes, un cargamento millonario de cocaína que ocupó en aguas cercanas a Puerto Rico; más específicamente al norte de Isabela.

La agencia militar detalló, en una publicación en Facebook, que el personal a bordo del buque Winslow Griesser logró la incautación de 489 libras de cocaína y el arresto de tres personas que transfirieron a las autoridades de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Explicó que, tanto la confiscación del cargamento como la detención de los individuos, se produjeron tras la intervención con una embarcación rápida utilizada para el contrabando en aguas del Atlántico, frente a las costas de Puerto Rico, el 10 de octubre.

“Se estima que la cocaína incautada tiene un valor al por mayor de $5.5 millones”, indicó la Guardia Costera.

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Asimismo, detallaron que dos de los detenidos son ciudadanos de República Dominicana y el otro es de nacionalidad china.

Según la publicación, fue durante una patrulla rutinaria de vigilancia que la tripulación de la aeronave HC-144 Ocean Sentry, con base en Miami, detectó una embarcación sospechosa que navegaba por aguas del océano Atlántico, al norte del mencionado pueblo.

Entonces, el personal de vigilancia del Sector San Juan dirigió al buque Winslow Griesser hacia la zona para interceptar la embarcación.

Una vez en el lugar, la tripulación detuvo la lancha, incautó el contrabando y subió a bordo a los tres hombres que viajaban en ella.