Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
12 de octubre de 2026
87°Lluvias dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrojaron bultos al mar: ocupan 69 bloques de aparente cocaína y arrestan a cuatro en Fajardo

Los detenidos tienen entre 19 y 35 años, detalló la Policía en un informe

12 de octubre de 2026 - 4:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Imagen del material incautado durante la persecución. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

San Juan - Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) y de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico decomisaron este lunes 69 bloques de aparente cocaína de una embarcación, en aguas de Fajardo, y arrestaron a cuatro personas.

RELACIONADAS

Los detenidos tienen entre 19 y 35 años, detalló la Policía en un informe.

De acuerdo con la nota, sobre las 12:50 p.m. una llamada confidencial alertó a las autoridades sobre una embarcación con cuatro ocupantes y varios bultos sospechosos cerca de la costa este de Puerto Rico.

Posteriormente, personal de la FURA divisó una embarcación marca Trophy, de 24 pies (8 metros) de eslora y equipada con un motor de 250 caballos de fuerza, cerca del área del islote de Palomino.

Los agentes iniciaron un seguimiento y, durante la intervención, los tripulantes lanzaron los bultos al agua.

Las autoridades recuperaron los fardos, que contenían un total de 69 bloques de aparente cocaína, y después detuvieron a los individuos.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, en Puerto Rico, asumió la jurisdicción del caso.

Tags
Breaking NewsFajardoCocaína
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 12 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: